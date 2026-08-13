Manizales tendrá pico y placa temporal en emergencia por terremoto: así opera del 14 al 31 de agosto

La movilidad en Manizales tendrá cambios durante las próximas semanas debido a la emergencia ocasionada por el terremoto de 7,4 que sacudió el lunes a San José del Palmar, Chocó. La Alcaldía anunció la implementación de un pico y placa temporal para vehículos particulares, que estará vigente desde este viernes 14 de agosto hasta el lunes 31 de agosto. La restricción funcionará durante 18 días consecutivos y tendrá un horario amplio: comenzará a las 5:00 de la mañana y finalizará a las 10:00 de la noche. A diferencia de otras medidas de movilidad, esta disposición también se aplicará durante los fines de semana y los días festivos que estén incluidos dentro del periodo establecido.

Esta decisión "responde exclusivamente a las condiciones de movilidad generadas por la emergencia ocasionada por el sismo y busca reducir temporalmente la presión sobre las vías, facilitar la atención de los organismos de socorro y apoyar las labores de recuperación de la ciudad", según indicó la Alcaldía de Manizales. Además, la disposición contempla la circulación dentro de la ciudad, con excepción de las vías nacionales. Por esta razón, quienes tengan previsto ingresar, salir o atravesar Manizales deberán revisar con anticipación qué trayectos están cobijados por la restricción.



Pico y placa en Manizales: ¿qué vehículos tienen restricción?

La medida está dirigida a todos los vehículos particulares que circulen por Manizales, por lo que también cobija a automotores eléctricos e híbridos. La restricción se determina de acuerdo con el último número de la placa. Durante cada jornada tendrán prohibida la circulación las placas correspondientes a dos dígitos. El esquema establecido por la Alcaldía es el siguiente:



Fecha Último dígito de la placa Viernes 14 de agosto 1 - 2 Sábado 15 de agosto 3 - 4 Domingo 16 de agosto 5 - 6 Lunes 17 de agosto 7 - 8 Martes 18 de agosto 9 - 0 Miércoles 19 de agosto 1 - 2 Jueves 20 de agosto 3 - 4 Viernes 21 de agosto 5 - 6 Sábado 22 de agosto 7 - 8 Domingo 23 de agosto 9 - 0 Lunes 24 de agosto 1 - 2 Martes 25 de agosto 3 - 4 Miércoles 26 de agosto 5 - 6 Jueves 27 de agosto 7 - 8 Viernes 28 de agosto 9 - 0 Sábado 29 de agosto 1 - 2 Domingo 30 de agosto 3 - 4 Lunes 31 de agosto 5 - 6

Uno de los propósitos es facilitar el trabajo de los organismos de socorro y de los equipos que realizan labores de evaluación, atención y recuperación en diferentes sectores de Manizales. La medida estará vigente únicamente durante el periodo anunciado, es decir, hasta el 31 de agosto, salvo que posteriormente las autoridades determinen algún cambio. "Es una medida temporal para atender una situación extraordinaria. Entre todos podemos facilitar la atención de la emergencia y ayudar a que Manizales siga funcionando".



Habrá permisos especiales para atender la emergencia

La Secretaría de Movilidad podrá autorizar permisos especiales para determinados vehículos que estén relacionados directamente con las labores derivadas del sismo. Estos permisos deberán ser previamente verificados por la autoridad y están contemplados para casos específicos. Entre ellos se encuentran los vehículos utilizados para transportar ayudas destinadas a las personas afectadas, así como aquellos necesarios para movilizar ingenieros y personal técnico que esté realizando evaluaciones de estructuras. También podrán ser considerados los vehículos de personas damnificadas que necesiten trasladar sus pertenencias desde inmuebles afectados por la emergencia.

La implementación del pico y placa también implica ajustes en las alternativas de movilidad para quienes no podrán utilizar sus vehículos particulares durante los horarios de restricción. Según la información entregada por la Administración municipal, se trabaja con las empresas "para reforzar la oferta y facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante la vigencia de la medida". Por eso, quienes circulen habitualmente en Manizales deberán consultar el calendario correspondiente a su placa antes de salir, especialmente porque la rotación incluye los fines de semana.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co