En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B KING Y REGIO CLOWN
MEDIDAS MOTOS EN BOGOTÁ
DANIEL KOVALIK
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Johan Diaz Guzmán, periodista de Noticias Caracol, recibió el Premio Gemas a Periodismo Ambiental

Johan Diaz Guzmán, periodista de Noticias Caracol, recibió el Premio Gemas a Periodismo Ambiental

El comunicador fue reconocido por un reportaje sobre la crítica situación del ave Paujil de Pico Azul, catalogada en peligro de extinción en los bosques secos del Caribe colombiano debido a la devastadora pérdida de hábitat y la caza.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Johan Diaz Guzmán, periodista de Noticias Caracol.
Johan Diaz Guzmán, periodista de Noticias Caracol.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad