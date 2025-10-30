Johan Diaz Guzmán, periodista de Noticias Caracol, recibió el Premio Gemas a Periodismo Ambiental

Este jueves se entregaron los Premios Gemas, que buscan reconocer y exaltar la labor de personas y organizaciones que, con su trabajo, contribuyen a la protección del medio ambiente. Para ello, se establecen ocho categorías que abarcan las diferentes áreas de acción ambiental. Precisamente, en la categoría de Periodismo Ambiental fue reconocido Johan Diaz, periodista de este noticiero en Montería, Córdoba, quien recibió ese premio, según la organización por "su cubrimiento especial Esfuerzos para salvar al Paujil de Pico Azul, que arroja luz sobre la crítica situación de esta ave, catalogada en peligro crítico de extinción en los bosques secos del Caribe colombiano debido a la devastadora pérdida de hábitat y la caza".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata, en efecto, de un reportaje en el que Diaz contó cómo la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) une esfuerzos estratégicos junto al Aviario Nacional de Colombia para desarrollar acciones de conservación del Paujil de Pico Azul, una especie endémica en peligro crítico de extinción. El periodista mostró cómo esta alianza interinstitucional busca implementar programas de reproducción, protección de hábitat y sensibilización ambiental para garantizar la supervivencia de esta emblemática ave de los bosques secos tropicales de la región Caribe colombiana. La CVS felicitó al periodista por el reconocimiento y le agradeció por visibilizar su labor en la conservación del Paujil de Pico Azul.

Johan Diaz reaccionó al premio en sus redes sociales. "Gracias por este galardón! Seguiremos haciendo buen periodismo y mostrando la labor de quienes trabajan por el ambiente en Córdoba, a través de Noticias Caracol", escribió el periodista.



El galardón de la categoría #PeriodismoAmbiental es para @diazjohann de @NoticiasCaracol, por su cubrimiento especial "Esfuerzos para salvar al Paujil de Pico Azul", que arroja luz sobre la crítica situación de esta ave, catalogada en peligro crítico de extinción en los bosques… pic.twitter.com/0x92Qtq7ua — CRAUTONOMA (@crautonoma) October 31, 2025

Publicidad

NOTICIAS CARACOL