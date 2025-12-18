¿Pensando en tomar suero esta Navidad para la resaca? Pilas a recomendaciones que hizo el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva advertencia dirigida a la ciudadanía sobre el uso responsable de los sueros de hidratación y de rehidratación oral, productos que, aunque no requieren fórmula médica para su adquisición, están clasificados como medicamentos y deben ser utilizados únicamente conforme a las indicaciones autorizadas en su registro sanitario, según indicó la entidad.

"El Invima hace un llamado al consumo responsable, autorizado y correcto de los sueros de hidratación y de rehidratación oral y recuerda que se trata de medicamentos de venta sin fórmula médica. Estos productos están prescritos para la reposición de líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación. Su formulación responde a parámetros y características técnicas específicas, por lo que deben utilizarse conforme a la indicación aprobada en su registro sanitario", indicó la entidad.



Invima advierte sobre el uso indebido de sueros de hidratación

El Invima recordó que estos productos están diseñados para la reposición de líquidos y electrolitos en casos específicos de deshidratación. Su formulación responde a criterios técnicos establecidos por la normativa farmacológica, razón por la cual no todos los sueros cumplen la misma función ni tienen la misma composición.

Algunos están indicados para tratar deshidratación leve a moderada o incluso moderada a grave, asociada a episodios de diarrea intensa, vómitos persistentes u otras condiciones clínicas que generan una pérdida acelerada de líquidos. Otros, en cambio, están formulados para la prevención temprana de la deshidratación en situaciones de riesgo.



El Invima enfatizó que estas diferencias en la concentración de electrolitos no son arbitrarias, sino que buscan producir un efecto farmacológico específico sobre el organismo del paciente. Por esta razón, el uso de estos medicamentos debe corresponder al tipo de deshidratación para el cual fueron aprobados y no a criterios de conveniencia, moda o consumo generalizado.



Los efectos adversos del consumo inadecuado de sueros de hidratación

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el consumo inadecuado o excesivo de estos productos puede generar efectos adversos, como la hipernatremia, una condición caracterizada por niveles elevados de sodio en la sangre. Además, su uso está contraindicado en personas con enfermedades como insuficiencia cardíaca o renal, hipertensión arterial, edemas, o en pacientes que reciben tratamientos farmacológicos que favorecen la retención de sodio, entre ellos los corticoesteroides. En población pediátrica, el Invima recomendó que su administración sea moderada y, preferiblemente, bajo supervisión de un profesional de la salud.



La entidad también aclaró que los sueros de hidratación y rehidratación oral no deben ser utilizados como bebidas hidratantes de uso diario, ni como alternativas para aliviar síntomas como dolor de cabeza, malestar general, resaca o fatiga. Al tratarse de medicamentos, su consumo junto con bebidas alcohólicas está desaconsejado, así como su mezcla con otros productos de venta libre, como analgésicos, sin la debida orientación médica.

El Invima también señaló que estos medicamentos deben contar con la presentación y el etiquetado aprobados, los cuales incluyen de manera obligatoria el número de registro sanitario y la categoría del producto. La verificación de esta información es clave para que los consumidores puedan identificar si están adquiriendo un medicamento autorizado y conocer su indicación específica.



El Invima no recomienda el consumo de los sueros "en combo"

En cuanto a las promociones comerciales, la autoridad sanitaria aclaró que la normativa no permite la venta de estos sueros en "combos" junto con otros medicamentos, como analgésicos o antiácidos, ni con productos de categorías distintas, incluidos alimentos o bebidas alcohólicas. Estas prácticas pueden inducir a error al consumidor y fomentar un uso inadecuado.

El Invima también reiteró que los sueros de hidratación y rehidratación oral solo pueden venderse en establecimientos autorizados, como droguerías, farmacias, almacenes de cadena y grandes superficies que cumplan con los requisitos del servicio farmacéutico. Además, deben ubicarse en estanterías exclusivas para medicamentos, y no en secciones destinadas a alimentos o bebidas, con el fin de evitar confusiones sobre su naturaleza y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento.

Además, la venta y distribución de estos productos está prohibida en bares, gastrobares, discotecas, festivales musicales y eventos culturales o deportivos, pues la comercialización en estos espacios incumple la normatividad sanitaria y puede poner en riesgo la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co