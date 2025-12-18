Bebé de la jueza Vivian Polanía no habría consumido alimentos durante 12 horas y está en UCI

La jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su vivienda en Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la tarde del miércoles 17 de diciembre. El cuerpo de la mujer fue encontrado con su bebé de alrededor de dos meses de nacido. En la escena no se encontraron signos de violencia. El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dio detalles sobre el hallazgo de la jueza y el estado de salud de su bebé en diálogo para Noticias Caracol En Vivo.

"Sobre las 5:30 de la tarde, nuestro CAD (Centro Automático de Despacho) recibe una información de que la juez no abre su apartamento. Inmediatamente nos trasladamos al sitio. Nos encontramos ahí con la madre de la juez, el hombre de protección de ella y un cerrajero. Ingresamos al apartamento y en la habitación principal encontramos a la juez acostada con un bebé de aproximadamente mes y medio de nacido", explicó el comandante.



¿Cómo está el bebé de la fallecida jueza Vivian Polanía?

El uniformado dijo que el bebé de la jueza fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial y reveló que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero está estable. "El bebé se se encontraba bastante deshidratado. Por la rigidez cadavérica y la lividez que tenía la juez, puedo decirles de que aproximadamente la hora de la muerte sería en la madrugada", adelantó Ojeda Eraso.



El comandante dijo que el bebé solo tiene hasta el momento el certificado de nacido vivo, ya que no ha sido registrado. "Se traslada hacia un centro asistencial por la complejidad de que el niño no había consumido alimentos, creo que, por más de 12 horas (...) Está en UCI, pero su estado de salud es estable, se está recuperando satisfactoriamente. También los protocolos nuestros es que Policía de Infancia y Adolescencia le restablezca los derechos y se lo entregamos al ICBF, que determinará a quién se le entregue".

El uniformado se comunicó con el director seccional de fiscalías para organizar un equipo conjunto y adelantar las investigaciones pertinentes. "Se realizó la inspección técnica cadáver, se recolectaron materiales probatorios, se recolectó evidencia física, pero preliminarmente le puedo decir que el cuerpo y la escena no registran hechos de violencia".



Detalles de la muerte de la jueza Vivian Polanía: el domicilio y los últimos contactos

Se confirmó que se están revisando las cámaras de seguridad del conjunto donde fue encontrada la jueza. El último contacto que tuvo la jueza habría sido a las 8 de la noche del día anterior con uno de los hombres asignados para su protección, quien le llevó un domicilio. "Al ingresar lo encontramos de que estaba intacto, no había sido consumido, nadie más ingresó, no se encontraron signos de violencia".

Ojeda Erazo dijo que durante todo el día miércoles los hombres de protección estuvieron tratando de comunicarse con la jueza, pero no tuvieron respuesta. "Ya sobre las 5:00 de la tarde al ver que la jueza no respondía a sus llamados, llamaron a la mamá. Contactaron al celador del conjunto donde ella vivía y este fue el que realizó la llamada a nuestro sede".

Las autoridades también se comunicaron con quien sería el padre del bebé. "Sabemos que no vivían juntos por las versiones que nos da tanto la mamá de la juez como el celador del del conjunto (...) En la entrevista que se le realizó, él indicó que hace dos días no tenía contacto con la jueza", concluyó el comandante.