"Escuchaba los gritos de mis compañeros": así vivió estudiante la caída del bus en Antioquia

Nicolás Ochoa Vahos, de 18 años, tiene el cuerpo marcado por las heridas, pero la mente llena de recuerdos. Es uno de los 20 sobrevivientes del accidente ocurrido en la vía entre Segovia y Remedios, en Antioquia, cuando el bus en el que regresaban estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño cayó por un precipicio de cerca de 60 metros en la madrugada del domingo. 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, murieron en el lugar.
El accidente ocurrió cuando el bus regresaba desde Coveñas, Sucre, hacia Bello, Antioquia. El viaje, que había comenzado días antes como una celebración por el grado once, transcurría en la noche del sábado y la madrugada del domingo. A las 5:40 a. m., en el sector conocido como El Chispero, el vehículo se salió de la vía y cayó al abismo. Nicolás fue uno de los que logró sobrevivir y, tras varios días hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, fue dado de alta y regresó a su casa, aunque con secuelas físicas y emocionales.
Entre los jóvenes que perdieron la vida estaba Mariana Upegui Escobar, quien había logrado ingresar a la Universidad de Antioquia y tenía "muchos sueños, demasiado", dijo en Noticias Caracol María Alejandra Ospina, familiar. Mariana soñaba con ser periodista, abogada o estudiar literatura, y era descrita como "una niña hermosa, inteligente, llena de vida". Sus familiares, que esperaban el traslado del cuerpo en Medicina Legal de Medellín, describieron la información recibida como "demasiado confusa".
Desde su proceso de recuperación, Nicolás se suma a los testimonios más representativos de la tragedia, por las secuelas físicas que el accidente le ocasionó y por haber perdido a sus compañeros en el siniestro. Con muchos de ellos compartió más de dos años de clases, rutinas diarias y planes para el futuro. La excursión de grado, que debía ser el cierre de una etapa, terminó convirtiéndose en el último recuerdo compartido para varios de ellos.
Nicolás recuerda que, tras el impacto, intentó reaccionar como pudo y su primer impulso fue buscar ayuda con el celular. Quiso llamar a emergencias, marcar al 123, pero no había señal y la pantalla mostraba "sin servicio". En ese momento, dice, el dolor en el rostro era intenso que tomó la decisión de mirarse las heridas por medio de su celular. Al verse, la sangre cubría gran parte de su rostro y apenas se distinguían sus ojos.
"Cuando me vi así, yo me impresioné demasiado, porque tenía sangre en la cara, no se me veían sino los ojos", expresó el joven a TeleMedellín. Por momentos, su pensamiento era negativo por estar en el fondo del abismo, sin comunicación y con varios de sus compañeros gravemente heridos o sin reaccionar. El joven estudiante creyó por un momento que nadie los encontraría a tiempo.
"Yo empecé a llorar y yo pensaba en mi familia, pensaba que no quería morir, que era una manera muy horrible de morir. Mucha impotencia en esos momentos mientras escuchaba los gritos de mis compañeros. Dios me protege de todo mal y peligro y me echa la bendición", agregó el joven estudiante que sobrevivió a la tragedia.
Pero para Nicolás, lo más difícil no ha sido solo el dolor físico. "Lo más difícil realmente ha sido mis amigos, pensar en los fallecidos. Con ellos, lastimosamente, yo estuve con ellos en muchos momentos, mucho más de dos años, compartía con ellos casi todos los días", indicó el joven al medio local H13N. El estudiante recuerda a cada uno de sus compañeros con momentos únicos, describiéndolos como personas excepcionales.
"A todos los recuerdo con momentos únicos, como personas excepcionales, porque cada uno de ellos tenía como una forma de ser única. Eran personas demasiado alegres, personas que le servían al otro", agregó. Desde su casa, en medio del reposo obligado, Nicolás ora por quienes no sobrevivieron y por las familias que hoy enfrentan el duelo.
"Yo quiero decirle a todas las personas que vean esto que, sea lo que sea que estén pasando, nunca pierdan la fe, que Dios existe. Dios los escucha a todos. Mi hijo está aquí por algo, tiene un propósito y ver a mi hijo aquí sano y salvo es simplemente ver el amor de Dios hacia muchas personas y que solo él sabe el plan de cada uno", dijo su mamá.
Sobre las hipótesis del accidente de tránsito, la general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, habló con Noticias Caracol y explicó en qué van las investigaciones al respecto. Primero, la funcionaria se refirió al una de las versiones que se trabaja, la cual refiere un microsueño que habría sufrido Johnatan Taborda. Lo que la general indicó fue que esta posibilidad no ha sido confirmada.
Narró la general que las autoridades que llegaron al sitio, conformadas por un perito topógrafo forense, otro perito que tiene que ver con fotografía y otro con identificación técnica de automotores, "hacen un análisis preliminar de la carretera, de la vía, de la infraestructura vial. Esto nos arroja como una hipótesis preliminar. Estamos hablando de una distracción en la conducción y esto tiene que ver con la forma de la vía, ya que esta es una calzada recta, pendiente, ascendiente, con tres carriles de circulación y es aquí donde inicia ese análisis de este grupo de reconstrucción".
Sobre la distracción en la conducción, la general sostuvo que "puede tener diferentes aspectos, entre ellos puede estar, incluso, el microsueño. Puede ser que la persona (el conductor) revisó el celular, estaba conversando con alguien, giró su cabeza, descuidó por un instante su ruta, su visión, su objetivo como tal, que es estar viendo al frente de la ruta. Esto puede ser inicialmente. Por eso también se está entrevistando a todas las personas, aquellos que se encuentran en los hospitales. Estamos esperando algo de su recuperación para seguir haciendo entrevistas y de acuerdo con ello poder tener una hipótesis final".
En cuanto al estado del vehículo donde viajaban los estudiantes del Liceo Antioqueño, la directora sostuvo que, "en coordinación con el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Transporte y Tránsito, verificamos todo lo que aparece en el sistema de este vehículo. El vehículo estaba adscrito a una empresa de turismo especializado, tiene su tarjeta de operación, sus pólizas al día. Este vehículo también tiene su Soat y su revisión técnico-mecánica, las cuales están vigentes hasta el 12 de diciembre del 2026. Digamos que, frente a la documentación, todo esto se encuentra al día y debidamente registrado".
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co