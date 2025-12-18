"Escuchaba los gritos de mis compañeros": así vivió estudiante la caída del bus en Antioquia

Nicolás Ochoa Vahos, de 18 años, tiene el cuerpo marcado por las heridas, pero la mente llena de recuerdos. Es uno de los 20 sobrevivientes del accidente ocurrido en la vía entre Segovia y Remedios, en Antioquia, cuando el bus en el que regresaban estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño cayó por un precipicio de cerca de 60 metros en la madrugada del domingo. 17 personas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, murieron en el lugar.

El accidente ocurrió cuando el bus regresaba desde Coveñas, Sucre, hacia Bello, Antioquia. El viaje, que había comenzado días antes como una celebración por el grado once, transcurría en la noche del sábado y la madrugada del domingo. A las 5:40 a. m., en el sector conocido como El Chispero, el vehículo se salió de la vía y cayó al abismo. Nicolás fue uno de los que logró sobrevivir y, tras varios días hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, fue dado de alta y regresó a su casa, aunque con secuelas físicas y emocionales.

Entre los jóvenes que perdieron la vida estaba Mariana Upegui Escobar, quien había logrado ingresar a la Universidad de Antioquia y tenía "muchos sueños, demasiado", dijo en Noticias Caracol María Alejandra Ospina, familiar. Mariana soñaba con ser periodista, abogada o estudiar literatura, y era descrita como "una niña hermosa, inteligente, llena de vida". Sus familiares, que esperaban el traslado del cuerpo en Medicina Legal de Medellín, describieron la información recibida como "demasiado confusa".



Joven intentó llamar a emergencias desde su celular, pero no había señal

Desde su proceso de recuperación, Nicolás se suma a los testimonios más representativos de la tragedia, por las secuelas físicas que el accidente le ocasionó y por haber perdido a sus compañeros en el siniestro. Con muchos de ellos compartió más de dos años de clases, rutinas diarias y planes para el futuro. La excursión de grado, que debía ser el cierre de una etapa, terminó convirtiéndose en el último recuerdo compartido para varios de ellos.



Nicolás recuerda que, tras el impacto, intentó reaccionar como pudo y su primer impulso fue buscar ayuda con el celular. Quiso llamar a emergencias, marcar al 123, pero no había señal y la pantalla mostraba "sin servicio". En ese momento, dice, el dolor en el rostro era intenso que tomó la decisión de mirarse las heridas por medio de su celular. Al verse, la sangre cubría gran parte de su rostro y apenas se distinguían sus ojos.



"Cuando me vi así, yo me impresioné demasiado, porque tenía sangre en la cara, no se me veían sino los ojos", expresó el joven a TeleMedellín. Por momentos, su pensamiento era negativo por estar en el fondo del abismo, sin comunicación y con varios de sus compañeros gravemente heridos o sin reaccionar. El joven estudiante creyó por un momento que nadie los encontraría a tiempo.

