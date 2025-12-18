"No hay fuerzas": Hermano de Jaime Esteban Moreno habla del duelo y por qué ya no toca el trombón

David Moreno, un joven trombonista en formación de 19 años, camina ahora por la vida con el peso de una ausencia incomprensible. La violenta muerte de su hermano mayor, Jaime Esteban Moreno, un brillante estudiante de Ingeniería de Sistemas de 20 años, no solo destrozó el alma de su familia, sino que paralizó la música y sus proyectos.

En una entrevista profundamente dolorosa con En Aguas Profundas, David confiesa que el golpe del crimen lo ha dejado sin fuerzas para volver a tocar su instrumento. Ha tenido que enfrentar un duelo silenció su música y pausó su proyecto de vida.



La relación de los hermanos

A David y Jaime Esteban tan solo los distanciaba un año de edad; compartían habitación, hacían todo juntos, viajaban sin separarse, y eran “muy inseparables". Esa unión indestructible se rompió de la manera más abrupta y violenta, cuando Jaime Esteban fue atacado a golpes el 31 de octubre en plena calle de Bogotá y la golpiza fue tan fuerte que le arrebató la vida.

David describe el trauma como “un golpe que le paraliza uno la vida”, tanto que no ha vuelto a tocar su trombón y tuvo que pausar sus estudios, ni siquiera pudo celebrar su cumpleaños en el mes de noviembre. “No he tenido fuerzas… con esto se me fue todo”, detalló el joven que, junto a su mamá Mónica Jaramillo reveló que hay días en los que ambos se levantan de la cama a la 1:00 de la tarde porque no tienen ganas de iniciar el día antes.



El hermano menor de Jaime Esteban dijo que con su muerte perdió a su más fiel y dedicado seguidor. Jaime Esteban era el “fan número uno” del trombonista, su apoyo incondicional en su proyecto de vida. David lo recuerda como su "camarógrafo" personal, siempre pendiente de que su hermano “necesitaba lo mejor” para lograr ser “el mejor músico”.



Los sueños que quedaron pausados

Los sueños de ambos, entrelazados, se extendían más allá de Colombia. Jaime Esteban, quien estaba aplicando para prácticas y soñaba con intercambios en Finlandia o Barcelona, esperaba que David lograra irse a una buena universidad con un buen maestro. La visión a futuro era clara: una vez que David hiciera su intercambio, Jaime buscaría una maestría en esa misma universidad para poder acompañarlo y "estar juntos".



Además de esos sueños, los hermanos compartían su pasión por la música y David recuerda especialmente el último viaje que hicieron juntos a Punta Cana. Una noche en particular en la que se quedaron hasta “como 3 o 4 de la mañana” jugando juegos de mesa en la playa, simplemente “hablando y estando con él”.

Durante ese mismo viaje, ambos se dedicaron a escuchar de principio a fin 'Debí tirar más fotos', el álbum que estrenó Bad Bunny. Los hermanos ya tenían planes concretos para ver al artista favorito en vivo en Medellín en enero de 2026. Habían hecho una “fila enorme para comprar las boletos” del concierto e incluso habían organizado la “logística” del viaje, incluyendo el hospedaje y todos los detalles necesarios.

“Voy a ir sin él, tengo que ir por recordarlo, pero es horrible pensar ir sin él a algo que soñamos y planeamos”, reflexiona David sobre el compromiso que aún mantiene con la boleta comprada.

A pesar de la paralizante angustia, David y su madre Mónica, se han apoyado mutuamente y se han rodeado de una vasta red de apoyo. Sin embargo, el camino es largo y difícil mientras transitan el duelo “paso a paso, día a día, casi que minuto a minuto”.

Pese a que el dolor es tan grande que ha roto el alma, David sabe que la única manera de que “ese amor de mi hermano permanezca” es seguir adelante con su música. Jaime Esteban quería que David llegara lejos con su trombón. Por ello, David está decidido a honrar su memoria y hacer de su vida musical un tributo, asegurando: “Yo creo que voy a hacer toda mi vida por mi hermano”.

