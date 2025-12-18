En vivo
COLOMBIA  / "No hay fuerzas": Hermano de Jaime Esteban Moreno habla del duelo y por qué ya no toca el trombón

"No hay fuerzas": Hermano de Jaime Esteban Moreno habla del duelo y por qué ya no toca el trombón

David no solo perdió a su hermano mayor, sino a su "fan número uno". Desde que Jaime Esteban fue asesinado en una fiesta de Halloween él no ha podido retomar su pasión musical.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de dic, 2025
Hermano Jaime Esteban Moreno
David recordó los planes que tenía con su hermano -
Fotos: En Aguas Profundas

