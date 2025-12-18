Balacera en Bogotá: intento de robo en Tunjuelito deja una persona muerta

En la localidad de Tunjuelito, un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frustró un robo que dejó una persona muerta. Los hechos, acorde con reportes preliminares de las autoridades, ocurrieron a las 8:30 de la mañana de este jueves 18 de diciembre cuando un líder social, protegido por la UNP, salía del Hospital El Tunal. El hombre sufrió un intento de robo por parte de varios delincuentes, quienes lo intimidaron para intentar llevarse su vehículo. La reacción de los hombres de su esquema de seguridad fue inmediata y provocó un intercambio de disparos que dejó una persona fallecida.

La persona que perdió la vida en el incidente, al parecer, fue una de las que ejecutaban el robo. El hombre, acorde con su historial delictivo, ya tenía 5 anotaciones por hurto y poseía un arma traumática, con la que al parecer intimidaba a sus víctimas. Las autoridades llegaron al punto para hacer el levantamiento respectivo del cuerpo mientras que uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron un procedimiento en la localidad con el fin de dar con el paradero de los demás ladrones, quienes tras el intercambio de disparos se dieron a la fuga.

El punto en el que aconteció el hecho se encuentra totalmente cerrado y acordonado, con el fin de obtener pruebas e insumos para avanzar con las investigaciones y dar con las respectivas capturas restantes. Este incidente marca nuevamente un llamado a las autoridades distritales, pues transcurre poco tiempo después de otros incidentes delictivos como el que provocó la muerte del ciudadano colombiano Jean Claude Bossard, quien fue asesinado por un menor de edad (con antecedentes) al defenderse en un intento de robo en el norte de la capital.



