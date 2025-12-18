En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Balacera en Bogotá: intento de robo en Tunjuelito deja una persona muerta

Balacera en Bogotá: intento de robo en Tunjuelito deja una persona muerta

Las autoridades se encuentran en el punto. El fallecido, al parecer, sería uno de los delincuentes que participaron en el hurto frustrado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de dic, 2025
Robo en Bogotá. -
El incidente se presentó en Tunjuelito. -
Foto: suministrada a Noticias Caracol

