Juez envió a prisión a joven señalado de agredir en repetidas ocasiones a sus padres en Pereira

Un juez de control de garantías envió a prisión a un joven de 22 años señalado de agredir en repetidas ocasiones a sus padres en una vivienda ubicada en zona rural de Pereira, en el departamento de Risaralda. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos materiales probatorios que lo vincularían con varios episodios de violencia intrafamiliar registrados entre abril de 2025 y febrero de 2026.



De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, las agresiones habrían ocurrido en la residencia familiar ubicada en la vereda Amoladora Alta, sector Combia, donde vivían las víctimas, un hombre de 59 años y una mujer de 48.

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Según la información entregada por la Fiscalía, durante ese periodo se habrían presentado al menos seis hechos violentos en los que los padres del procesado fueron víctimas de agresiones verbales y físicas presuntamente cometidas por el joven.

Las indagaciones señalan que el hombre, al parecer, exigía a sus familiares bebidas y alimentos y, ante la negativa de estos, reaccionaba de manera agresiva.



Uno de los casos documentados por las autoridades ocurrió en abril de 2025, cuando el ahora investigado presuntamente ocasionó daños dentro de la vivienda y habría golpeado a su padre durante una discusión.



En otro episodio mencionado dentro del proceso judicial, la madre del señalado agresor habría sido intimidada con un arma cortopunzante con el propósito de obligarla a entregarle productos que se encontraban en la despensa de la casa.

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La Fiscalía indicó que estos hechos fueron recopilados dentro de la investigación que permitió solicitar ante un juez la imposición de una medida privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Este fue el delito que le imputaron

El caso quedó a cargo de una fiscal adscrita al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) de Risaralda, dependencia que adelantó las actuaciones judiciales correspondientes contra el procesado.

Durante las audiencias concentradas, la representante del ente acusador imputó al hombre el delito de violencia intrafamiliar por los presuntos hechos ocurridos contra sus padres.

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Sin embargo, el señalado agresor no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.

Pese a ello, el juez de control de garantías decidió acoger la solicitud presentada por el ente investigador y ordenó que el hombre fuera enviado a un centro carcelario mientras continúa el desarrollo del proceso judicial en su contra.

Las autoridades señalaron que los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación fueron determinantes para sustentar la medida de aseguramiento privativa de la libertad.



Hechos habrían ocurrido durante varios meses

Según la información conocida, los presuntos actos de violencia se habrían extendido por varios meses dentro del núcleo familiar. La investigación da cuenta de que las agresiones ocurrieron entre abril de 2025 y febrero de 2026 en la vivienda donde residían las víctimas.

La Fiscalía sostuvo que las conductas investigadas incluirían agresiones físicas, intimidaciones y daños materiales dentro de la casa familiar.

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Los medios locales mencionaron que el joven sustraía algunos objetos del hogar para intercambiarlas por sustancias alucinógenas, lo que habría generado conflicto en la familia. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, que continuarán adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad del procesado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co