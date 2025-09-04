Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José

Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José

El funcionario se lo reveló a la W Radio, indicando que se realizaría una junta en la institución para aclarar la situación. La representante Jennifer Pedraza, que denunció la irregularidad, se pronunció.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:31 p. m.
Comparta en:
Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José
Captura de pantalla