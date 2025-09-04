Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José

Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud, se graduó sin haber presentado la prueba Saber Pro del Icfes, según reveló Francisco Pareja, representante legal de la Fundación de Educación Superior San José, a la W Radio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dicho medio informó que el funcionario declaró que la joven se graduó como contadora pública en junio de 2025 de la institución superior, pero sin cumplir con el requisito de la prueba, la cual presentaría hasta el 9 de noviembre.

“Al indagar por qué se graduó sin ese requisito, Pareja respondió que se cometió un error desde la Secretaría General y, por ello, realizarán una junta en la que buscan aclarar los hechos”, señaló la emisora citada.



En declaraciones publicadas por Caracol Radio, Pareja manifestó que “entre tanto graduando pudo haber ocurrido que no se verificó si esa señora había presentado o no las pruebas”.

Publicidad

Pese a lo expresado por el representante de la universidad, el Icfes emitió un comunicado en el que dijo que “la información presentada en redes sociales y medios de comunicación por parte de la Representante a la Cámara, Jenifer Pedraza Sandoval, con relación a la presentación de pruebas en el Icfes por la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto”.

Además, informó que emprendió “labores que permitan determinar si nuestro sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano. De ser así, el Icfes emprenderá las acciones legales pertinentes frente a quienes hayan utilizado y divulgado información del Instituto de manera indebida”.



Congresista Jennifer Pedraza se pronunció

La representante, que denunció que “Juliana Guerrero ni presentó el Saber Pro para ser tecnóloga, es decir las pruebas TyT, ni tampoco presentó el Saber Pro para ser contadora pública”, reaccionó y manifestó que “hoy la Fundación Universitaria San José, que es la universidad de la que supuestamente se graduó Juliana Guerrero, acaba de confirmar que su título es inválido, pues no cumple un requisito obligatorio que es haber presentado el Saber Pro, como lo hemos venido denunciando desde nuestra labor de control político”.

Publicidad

“Esto es tan descarado que esta señora Juliana Guerrero esta mañana amaneció amenazándome con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y por sacar todas estas denuncias a la luz. Hasta lograron que el Icfes sacara un comunicado diciendo que supuestamente los estaban hackeando”, añadió.

Luego dijo que será ella “la que la va a denunciar a usted (Juliana Guerrero) en Fiscalía por falsedad en documento público, la que le exige además al Ministerio de Educación que abra una investigación contra la Fundación Universitaria San José y que indague realmente la calidad de los títulos”. (Lea también: Los vuelos de Juliana Guerrero y su hermana: hallazgos de 'Cambio' sobre "misión" en viaje al Cesar)

NOTICIAS CARACOL