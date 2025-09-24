La fiesta que acabó en muerte de seis personas por consumir licor adulterado en Barranquilla

La Secretaría de Salud de Barranquilla investiga la muerte de seis hombres por posible intoxicación con licor adulterado. Lo que se conoce, según el reporte de la Policía, es que estas personas, aproximadamente 11, se encontraban consumiendo estas bebidas alcohólicas en el sector de El Boliche. Empezaron a presentar problemas de salud y fueron cayendo desde su propia altura.

Algunas personas que se encontraban en el lugar los auxiliaron y los llevaron hasta el Hospital General de Barranquilla. Uno llegó sin signos vitales, los otros fueron hospitalizados en unidad de cuidados intensivos y hasta el momento son seis los fallecidos.

Hay tres personas que están en UCI, también en estado crítico, indicaron las autoridades, y dos se encuentran en observación.



"Le dije que no tomara más": hermano de víctima de intoxicacón en Barranquilla

Elías Manuel Rivera, hermano de una de las víctimas, dijo en Noticias Caracol que “no, no me han dicho nada, pero no me la han dejado ver. Me dicen que está en UCI. Eso me tiene más calmado. Hablé con él anoche ayer cuando me iba a para la casa. Le dije, ‘mi hermano, deje de estar tomando’. Me dijo: ‘No, tranquilo, mi hermano’”.



En cuanto al tipo de licor que consumía su hermano, Elías comento que era de “ese chimbo que anda por ahí”.

Hasta el momento, las autoridades han identificado a una sola de las personas fallecidas como Emérito Alberto Miranda Ospino, de 47 años de edad.

Dijo la Policía que estuvo en el lugar donde ocurrieron los hechos, que estuvo inspeccionando algunos sitios, que encontró el lugar donde estaban preparando este licor y que la persona que los preparaba fue la primera que falleció en esta lamentable situación.



¿Cuáles son las secuelas de tomar alcohol adulterado?

El consumo de licor adulterado representa una grave amenaza para la salud de quienes lo ingieren, incluso en pequeñas cantidades. Estas bebidas, producidas de forma clandestina, suelen contener sustancias tóxicas como el metanol, un alcohol industrial utilizado en productos como anticongelantes y disolventes. A diferencia del etanol, que es el componente permitido en bebidas alcohólicas, el metanol puede provocar efectos devastadores en el cuerpo humano.

Las consecuencias más comunes incluyen alteraciones visuales como visión borrosa, destellos alrededor de los objetos y, en casos graves, ceguera irreversible. También se presentan síntomas como dolor de cabeza intenso, vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar, convulsiones y pérdida de coordinación motora.

Estos efectos pueden aparecer pocas horas después del consumo o incluso hasta 30 horas más tarde, lo que complica el diagnóstico temprano.

Además de los síntomas inmediatos, el licor adulterado puede causar daños neurológicos severos, afectaciones en el hígado y los riñones, y en algunos casos, llevar al coma o la muerte. El riesgo aumenta cuando las bebidas se adquieren en lugares no autorizados, sin control sanitario, y con empaques falsificados que imitan marcas reconocidas.

Ante cualquier sospecha de intoxicación, es vital acudir de inmediato a un centro médico. Los remedios caseros no son efectivos y pueden agravar la situación. Las autoridades sanitarias recomiendan verificar siempre el origen del licor, revisar etiquetas, sellos de seguridad y evitar el consumo de bebidas artesanales o de dudosa procedencia.

