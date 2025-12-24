Feria de Cali 2025 comienza el 25 de diciembre: lista de actividades que no se puede perder

Desde el 25 hasta el 30 de diciembre, Cali vivirá una nueva edición de su fiesta más representativa. La Feria de Cali 2025 reúne desfiles, conciertos, encuentros culturales, ferias comunitarias y espacios para toda la familia en distintos puntos de la ciudad y sus corregimientos. Esta es una guía completa y organizada por días con los eventos oficiales programados, para que caleños y visitantes puedan planear su agenda sin perderse lo más importante.
Desde la Secretaría de Cultura Distrital se destacó que el desfile inaugural del Salsódromo contará este año con la participación de más de 2.000 artistas, entre bailarines y músicos, provenientes de diferentes escuelas de salsa de la ciudad. Como novedad, se anunció que en esta edición se reconocerá a la mejor escuela participante. Además, la ciudad contará con un refuerzo significativo en el pie de fuerza policial y en el número de agentes de tránsito.
En materia de movilidad, la Secretaría Distrital explicó que se implementarán cierres viales y desvíos en zonas clave de la ciudad, especialmente en la autopista Suroriental, donde se realizarán los principales desfiles. Este corredor permanecerá cerrado entre las carreras 64 y 39 en sentido sur-norte, mientras que el tramo donde se instalaron las graderías, entre las carreras 53 y 44, tendrá restricción total hasta el 28 de diciembre. Más de 700 agentes de tránsito estarán desplegados para apoyar la regulación vehicular y peatonal.
Programación para el miércoles 25 de diciembre en la Feria de Cali
La Feria de Cali 2025 inicia oficialmente el miércoles 25 de diciembre con una programación extensa desde la tarde hasta la madrugada.
Salsódromo 2025
- Tipo: Desfile
- Lugar: Autopista Suroriental, entre carreras 53 y 41
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
- Ingreso: Con boleta
Es el evento inaugural de la Feria y uno de los más esperados. Escuelas de salsa, bailarines profesionales y comparsas recorren la autopista en un espectáculo coreográfico que marca el inicio oficial de las celebraciones.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 2, 5, 15, 19 y corregimientos La Elvira y Los Andes
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
- Ingreso: Libre
Actividades culturales y musicales descentralizadas que buscan llevar la Feria a distintos barrios y zonas rurales.
Tascas Club Colombia
- Lugar: Centro de Eventos Verde Arena
- Hora: Por confirmar
Espacio gastronómico y musical que se mantiene durante varios días de Feria.
Brisas Caleñas – Festival Alternativo
- Lugar: Parque Uribe Uribe
- Hora: 4:30 p. m. a 3:00 a. m.
Propuesta musical alternativa que reúne artistas locales y nacionales.
La Clave – Audio Bar Old Parr
- Lugar: La Arboleda Centro de Eventos, Yumbo
- Hora: 8:00 p. m. a 5:00 a. m.
Jueves 26 de diciembre: tradición, comunas y encuentros musicales
El segundo día de Feria continúa con eventos masivos y actividades comunitarias.
Fiesta de Mi Pueblo
- Tipo: Festival
- Lugar: Autopista Suroriental
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
- Ingreso: Con boleta
Un recorrido musical por las tradiciones del Valle del Cauca y otras regiones del país.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 4, 7, 10, 11 y corregimientos Pichindé y El Hormiguero
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
Casetas Feria de Cali
- Lugar: Acuaparque de la Caña
- Hora: 10:00 a. m. a 1:00 a. m.
Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
- Lugar: Unidad Deportiva Jaime Aparicio
- Hora: 2:00 p. m. a 2:00 a. m.
Un espacio dedicado a la música en vinilo, coleccionismo y conversación entre melómanos.
Festival Legado
- Lugar: Mall Plaza
- Hora: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Viernes 27 de diciembre: autos clásicos y grandes conciertos
El viernes combina tradición, nostalgia y eventos de gran formato.
Desfile de Autos Clásicos y Antiguos
- Lugar: Autopista Suroriental
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
- Ingreso: Con boleta
Vehículos históricos recorren la ciudad en uno de los desfiles más tradicionales.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 6, 12, 17 y corregimientos El Saladito, La Paz, Navarro y Montebello
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
Super Concierto
- Lugar: Estadio Pascual Guerrero
- Hora: 7:00 p. m.
- Ingreso: Con boleta
Uno de los conciertos centrales de la Feria con artistas nacionales e internacionales.
Swing de la Filarmónica
- Lugar: Teatro Municipal Enrique Buenaventura
- Hora: 7:00 p. m.
Sábado 28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo y programación familiar
El sábado está marcado por la historia y las tradiciones de la ciudad.
Desfile del Carnaval de Cali Viejo
- Lugar: Autopista Suroriental
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
- Ingreso: Con boleta
Un desfile que revive personajes, historias y épocas de la ciudad.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 13, 18, 22 y corregimientos Felidia, La Castilla y Villacarmelo
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
Casetas Feria de Cali
- Lugares: Acuaparque de la Caña y Bulevar del Oriente
- Hora: Desde las 10:00 a. m.
Cali Vive Flow
- Lugar: Estadio Pascual Guerrero
- Hora: 7:00 p. m.
Concierto El Último Baile Tour
- Lugar: Diamante de Béisbol
- Hora: 8:00 p. m.
Domingo 29 de diciembre: calle, barrios y música continua
La Feria se toma calles, barrios y escenarios deportivos.
Calle de la Feria
- Lugar: Calle 25, entre carreras 8 y 11D
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 3, 8, 14, 20 y corregimientos Pance y Golondrinas
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
Casetas Feria de Cali
- Lugar: Coliseo María Isabel Urrutia y Bulevar del Oriente
Lunes 30 de diciembre: cierre con encuentros comunitarios
El último día mantiene una agenda activa hasta la noche.
Feria Rural y Comunera
- Lugar: Comunas 1, 9, 16, 21 y corregimientos La Leonera y La Buitrera
- Hora: 3:00 p. m. a 1:00 a. m.
Calle de la Feria
- Lugar: Calle 25
- Hora: 4:00 p. m. a 2:00 a. m.
Living Cantina
- Lugar: Diamante de Béisbol
- Hora: 7:00 p. m.
Las autoridades recomendaron a residentes y visitantes priorizar el uso del transporte público y los servicios de taxi durante los días de feria, así como evitar el estacionamiento en zonas prohibidas, con el fin de reducir congestiones y facilitar el desplazamiento hacia los distintos eventos. Por su parte, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana insistió en la importancia de mantener comportamientos respetuosos durante los desfiles y actividades públicas.
