¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante Navidad? Pronóstico del clima del 24 y 25 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su reporte especial No. 108 para la semana del 22 al 26 de diciembre de 2025, advirtiendo que las celebraciones de Navidad en gran parte del territorio nacional podrían estar marcadas por la lluvia. Aunque las regiones de la Orinoquía, Amazonía y el Caribe mantendrán condiciones mayormente secas, los habitantes del occidente del país y del centro de la región Andina deberán preparar sus paraguas para la Nochebuena y el día de Navidad.



Pronóstico para el 24 de diciembre: Nochebuena con lluvias

Para este miércoles 24 de diciembre, el Ideam anticipa un incremento en la nubosidad y las precipitaciones, particularmente en el centro de la región Pacífica y el oriente de la Amazonía. Según el informe oficial, los departamentos que registrarán las lluvias más intensas durante la Nochebuena son Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el occidente y sur de Antioquia.

Ciudades principales como Quibdó, Cali y Popayán podrían experimentar episodios de lluvia moderada a fuerte. Asimismo, en el Eje Cafetero, las capitales de Pereira, Manizales y Armenia (Caldas, Risaralda y Quindío) tienen una alta probabilidad de recibir precipitaciones constantes durante la jornada.

En el centro del país, se esperan lluvias de menor intensidad pero persistentes en departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Para Bogotá, el pronóstico indica una mañana seca, pero con posibles precipitaciones en las horas de la tarde, concentradas principalmente en las zonas del norte y el oriente de la capital. La temperatura en la ciudad oscilará entre una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.



Por otro lado, quienes celebran en San Andrés y Providencia podrían experimentar lloviznas aisladas durante la tarde o la noche.



25 de diciembre: ¿Seguirán las lluvias?

El panorama para el jueves 25 de diciembre muestra una continuidad en las condiciones de humedad para el occidente colombiano. Las precipitaciones persistirán en la región Pacífica, afectando especialmente a los municipios del Chocó, el occidente del Valle del Cauca y sectores específicos de Cauca y Nariño.

En la región Andina y el occidente del Caribe, el Ideam prevé lluvias dispersas en departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia y el Eje Cafetero. Adicionalmente, se espera actividad lluviosa en el occidente de Huila, Caquetá y Putumayo, lo que podría impactar el flujo de viajeros en estas zonas.

A diferencia del día anterior, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina retornará a un tiempo seco, al igual que gran parte del mar Caribe colombiano, donde se estima una disminución de la nubosidad. En síntesis, mientras el Caribe y la Orinoquía disfrutarán de una Navidad soleada, el resto de Colombia vivirá unas festividades pasadas por agua, por lo que la planificación y la precaución serán las mejores aliadas de los ciudadanos en este cierre de año.



Recomendaciones de seguridad

Debido a la persistencia de las lluvias, las autoridades han emitido alertas por posibles deslizamientos en áreas con orografía compleja, especialmente en vías de alta pendiente. Se recomienda a los conductores monitorear el estado de las carreteras a través de las herramientas del Invías antes de iniciar sus desplazamientos.

Ante la probabilidad de tormentas eléctricas, el Ideam sugiere buscar refugio seguro, evitar zonas abiertas y no permanecer bajo árboles o estructuras metálicas altas que puedan atraer descargas. Para quienes permanecen en casa, la limpieza de canales y bajantes es fundamental para evitar inundaciones localizadas.

