Reportan segundo temblor en Colombia en la tarde de este 24 de diciembre, antes de Navidad.

Este 24 de diciembre, Colombia experimentó dos movimientos sísmicos en diferentes regiones del país, según reportes del Servicio Geológico Colombiano en su página oficial. El segundo temblor se registró en Chachagüí, Nariño, con una magnitud de 3,0 y a 11 km de profundidad, a las 6:23 p.m., luego de un primer sismo en Los Santos, Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primer temblor de la tarde se registró a las 3:18 hora local en Los Santos, Santander, con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 150 km. Debido a la profundidad del sismo, los reportes de sensación en superficie fueron limitados.



Seguidillla de temblores en Colombia hoy, 24 de diciembre

Chachagüí, Nariño: temblor de 3,0 a las 6:23 p.m., con profundidad de 11km.

Los Santos, Santander: temblor de 3.1 a las 3:18 p. m., profundidad 150 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.3 a las 3:32 p. m., profundidad 127 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.5 a las 12:26 a. m., profundidad 134 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.1 a las 10:24 a. m., profundidad 135 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.0 a las 10:16 a. m., profundidad 137 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.2 a las 09:37 a. m., profundidad 137 km.

Zapatoca, Santander: temblor de 2.0 a las 08:21 a. m., profundidad 138 km.

Venadillo, Tolima: temblor de 2.0 a las 04:57 a. m., profundidad 35 km.

Saboyá, Boyacá: temblor de 2.4 a las 03:47 a. m., profundidad 106 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.4 a las 03:36 a. m., profundidad 142 km.

Suaita, Santander: temblor de 2.1 a las 02:13 a. m., profundidad 115 km.

Los Santos, Santander: temblor de 2.7 a las 02:09 a. m., profundidad 137 km.

Bolívar, Santander: temblor de 2.5 a la 01:43 a. m., profundidad de 82 km.

La ocurrencia de más de 10 temblores no implica necesariamente un patrón anómalo, pero sí recuerda que Colombia es un territorio sísmicamente activo. El SGC mantiene un monitoreo permanente a través de su red nacional de estaciones, que permite detectar y reportar en tiempo real cualquier variación en la actividad geológica.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Los sismos pueden ocurrir sin previo aviso y su impacto puede ser devastador si no se toman las medidas necesarias. Estar preparados antes, saber cómo actuar durante y qué hacer después de un temblor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas son las recomendaciones:



Cierre la llave del gas y desconecte la energía eléctrica si es seguro hacerlo.

Tenga a la mano un kit de emergencia con agua, linterna, radio y medicamentos.

Mantenga la calma y protéjase bajo una mesa o en un lugar seguro, lejos de ventanas.

No use ascensores durante el sismo.

Evacúe solo cuando termine el movimiento y si hay daños visibles.

Aléjese de postes, muros y estructuras inestables.

Siga la información y recomendaciones de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL



vgomezgo@caracoltv.com.co