La hipótesis de accidente en el Quindío que dejó tres heridos: conductor habría confundido pedales

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía del Valle del Cocora, en jurisdicción del Quindío, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y atropellara a tres personas que se encontraban en la zona.

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De acuerdo con el reporte preliminar, dos de las personas afectadas fueron llevadas al Hospital San Vicente de Paúl, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas durante el impacto. Entre tanto, una mujer que presentó un trauma craneoencefálico debió ser remitida a un centro hospitalario de mayor complejidad en Armenia debido a la gravedad de sus heridas.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas afectadas ni mayores detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, confirmaron que se mantienen bajo observación médica.



Conductor habría confundido los pedales y causó accidente en el Valle del Cocora

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, reportado en una de las vías de acceso al Valle del Cocora, sitio que durante los puentes y temporadas de alta afluencia recibe a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.



De acuerdo con la información preliminar entregada por autoridades de tránsito, el conductor del automóvil habría confundido el pedal del freno con el acelerador, situación que habría provocado que el vehículo avanzara de manera repentina y terminara arrollando a tres personas que estaban cerca del lugar.

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El accidente generó preocupación entre residentes y visitantes del sector, debido al alto flujo de turistas que diariamente recorren esta zona del departamento del Quindío. En videos grabados en el lugar del accidente se observa a decenas de personas alrededor de la zona mientras organismos de socorro y ciudadanos intentaban auxiliar a los heridos, en medio de la confusión generada tras el hecho.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co