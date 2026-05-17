Promesa del fútbol de 13 años fue asesinada por presunta disputa de fronteras invisibles

La violencia asociada a las llamadas "fronteras invisibles" volvería a cobrar la vida de un menor de edad en Piedecuesta, Santander. Cristian Rondón, un adolescente de 13 años, fue asesinado mientras caminaba por un sector del municipio junto a uno de sus amigos. El caso ha generado preocupación entre habitantes y autoridades debido al aumento de hechos similares registrados durante este año.

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De acuerdo con la información entregada por testigos, el menor transitaba por inmediaciones de una cancha de fútbol cuando fue interceptado por varios hombres que se movilizaban en motocicleta. Según relataron personas que presenciaron el ataque, los agresores le habrían reclamado por supuestamente ingresar a un barrio al que no pertenecía.

Minutos después, el adolescente fue atacado con un arma cortopunzante. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, las heridas que sufrió terminaron causándole la muerte. El crimen ocurrió en medio de las disputas territoriales que, según denuncian residentes de la zona, continúan afectando a varios sectores del municipio por jóvenes que presuntamente han impuesto límites entre barrios y amenazan a quienes consideran ajenos.



Familiares recuerdan a Cristian Rondón como un joven dedicado al fútbol

Tras conocerse el asesinato, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva lamentaron con mucho dolor lo ocurrido. Cristian Rondón hacía parte de procesos deportivos locales y, según quienes compartieron con él, gran parte de su tiempo estaba enfocado en el estudio y el fútbol. "Era un niño alegre, con muchos sueños, ilusiones de ser profesional, de jugar en el equipo que él quería: el América de Cali", expresó su madre, Luz Mayerly Rendón. "Su mundo era estudiar y el fútbol", agregó la madre.



Uno de los testimonios conocidos después del crimen señala que Cristian caminaba junto a otro menor cuando fueron abordados por los hombres en motocicleta. "Él y el amiguito venían, y - tal vez por esa guerra que hay acá por los barrios - pensarían que ellos eran de ese barrio (...) Me le pegaron la puñalada al niño. El amiguito dice que él pedía ayuda", indicó su tía, Luisa Ramírez.



Para la familia y allegados, el homicidio refleja el nivel de violencia que enfrentan algunos jóvenes en diferentes sectores del municipio. "Que un niño que que va caminando por la calle lo ataquen de esa manera. Yo creo que es la ignorancia en la que están ahorita los jóvenes, llegando al caso de quitarle la vida a una persona porque quieren", subrayó el entrenador del menor.



Autoridades investigan posible relación con fronteras invisibles

Las autoridades de Santander iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del homicidio. De acuerdo con información preliminar, una de las hipótesis apunta a que el crimen estaría relacionado con disputas entre grupos juveniles que controlan determinados sectores de Piedecuesta.

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"Están involucrados menores de edad y personas muy jóvenes alrededor presuntamente de situaciones de fronteras invisibles", señaló el personero de Piedecuesta, Santander, Freddy Alberto Gómez. Como parte de las acciones para esclarecer el caso, fue anunciada una recompensa de hasta $15 millones para las personas que entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables del asesinato de Cristian Rondón.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co