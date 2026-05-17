Defensoría se pronuncia contra inclusión de Sebastián Villa en lista previa de Selección Colombia

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, cuestionó este domingo la inclusión del futbolista Sebastián Villa entre los 55 preconvocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, presentada por el técnico Néstor Lorenzo, debido a los antecedentes judiciales del jugador en casos de violencia de género en Argentina.



En una carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la funcionaria afirmó que "la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia" y advirtió que la eventual convocatoria de Villa "no es solamente una discusión deportiva".

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"Villa fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y enfrentó además una acusación por abuso sexual. Estos antecedentes no pueden reducirse a 'problemas personales' ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica llevar la camiseta de Colombia en un Mundial", indicó Marín en la carta.

La defensora también evocó el caso del exseleccionador nacional Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien renunció en 2011 tras agredir a una mujer, y señaló que en ese entonces el país comprendió que la selección Colombia "no podía convivir simbólicamente con la violencia contra las mujeres".



"Cuando se viste esa camiseta, el jugador inevitablemente se convierte en referente para niños, niñas y jóvenes", añadió Marín, quien sostuvo que minimizar la violencia contra las mujeres por talento o rendimiento deportivo "envía un mensaje desolador".



La polémica surgió luego de que Lorenzo incluyera a Villa, delantero de 29 años y jugador del club argentino Independiente Rivadavia, en la prelista ampliada de Colombia para el Mundial de 2026. La convocatoria definitiva se dará a conocer el próximo 1 de junio.



La condena contra Sebastián Villa en Argentina

En junio de 2023, la Justicia argentina condenó a Villa a dos años y un mes de prisión excarcelable por violencia contra la mujer y basada en género contra su expareja Daniela Cortés, en un hecho ocurrido en 2020 cuando el atacante jugaba en Boca Juniors.

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El futbolista también afrontó otro proceso judicial por presunto abuso sexual con acceso carnal, del cual fue absuelto en 2024.

Lorenzo defendió el jueves la inclusión de Villa en la prelista mundialista al afirmar que "está jugando, está rindiendo" en Independiente Rivadavia.

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"Entiendo la preocupación de la opinión pública, de los periodistas. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre analizamos el tema personal también, nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido algún tema (...) Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura", expresó Lorenzo en una rueda de prensa en Bogotá.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE