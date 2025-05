La nueva medida obligatoria del Ministerio de Transporte a viajeros que se movilicen por carretera

Ante la emergencia sanitaria por casos en aumento de fiebre amarilla en varias regiones del país, el Ministerio de Transporte ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias que afectarán a conductores que viajen directamente por carretera o por río. La medida cuenta con la firma del director del ministerio, Luis Alejandro Zambrano Ruiz, y se declara luego de una circular emitida por el Ministerio de Salud, en la cual declara emergencia por el brote del virus.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades informaron que toda persona que desee desplazarse por medios de transporte terrestre o fluvial dentro del territorio colombiano deberá portar el carné o certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Esta disposición aplicará tanto para viajes intermunicipales como para trayectos más largos entre departamentos, y también incluye al personal operativo de las empresas de transporte.



Carné o certificado: documento imprescindible para viajar en carretera

La medida entró en vigor a partir de la declaratoria oficial de emergencia sanitaria mediante la Resolución 691 de 2025, firmada el pasado 21 de abril. Según lo estipulado, no se podrá abordar buses o embarcaciones sin antes haber presentado el documento que acredite haber recibido la vacuna contra el virus. Esta obligación también se hace extensiva a los conductores y personal logístico de las empresas de transporte.

En Colombia se ha intensificado la vacunación contra la fiebre amarilla - Colprensa/Cristian Bayona

En este sentido, toda persona que adquiera un tiquete de viaje en una terminal física o agencia deberá presentar el carné o certificado de vacunación. Aquellos que no cuenten con este documento, pero hayan recibido la vacuna, deberán firmar una declaración juramentada en la que reconozcan haber sido vacunados y acepten la responsabilidad por cualquier posible contagio. En casos en los que no se haya recibido la dosis, pero el viaje sea impostergable, el pasajero deberá firmar un documento en el que asume la responsabilidad total por eventuales contagios.

Publicidad

Estas mismas condiciones aplican para quienes compren sus tiquetes en línea. Antes de abordar el vehículo, los pasajeros deben presentar el documento de vacunación o, en su defecto, firmar la declaración correspondiente. Para las modalidades de servicio especial y mixto, la exigencia también será que los pasajeros muestren su carné de vacunación antes de iniciar el viaje, o firmen la declaración bajo los términos mencionados. Las empresas deberán ser rigurosas en este procedimiento, que será obligatorio mientras se mantenga vigente la emergencia sanitaria.

Los conductores también estarán obligados a realizar paradas en los puntos de control sanitario definidos por el Ministerio de Salud, las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud, y colaborar con la labor de las autoridades sanitarias y de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Las empresas deberán instalar en sus puntos de venta afiches y anuncios informativos sobre los riesgos, síntomas y medidas de prevención frente a la fiebre amarilla. Esto busca generar mayor conciencia en los usuarios y fomentar el autocuidado.



Emergencia sanitaria por fiebre amarilla en Colombia

Si ha viajado recientemente a regiones cálidas o selváticas, no subestime los signos de malestar. Estas enfermedades transmitidas por mosquitos pueden tardar varios días en manifestarse, pero sus consecuencias pueden ser graves si no se detectan a tiempo. Con el regreso de miles de colombianos a sus hogares tras la Semana Santa, médicos e infectólogos hicieron un llamado urgente a la población que estuvo en zonas endémicas de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, el dengue o la malaria. Aunque muchas personas regresan aparentemente sanas, los primeros síntomas pueden tardar días o incluso semanas en aparecer.

Medidas que deberán ser adoptadas por las autoridades sanitarias a nivel nacional para prevenir la propagación de la fiebre amarilla Fotos: Freepik y Noticias Caracol

Publicidad

El doctor Jorge Alberto Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional, explicó que estas enfermedades no suelen manifestarse inmediatamente después de la picadura del mosquito. El periodo de incubación es una de las principales características que comparten estas enfermedades. En el caso de la fiebre amarilla, puede comenzar a dar señales entre 3 y 6 días después del contagio , mientras que el dengue podría manifestarse en una o dos semanas.

"Puede que a las siguientes horas o al siguiente día de haber llegado de su paseo empiece a presentar síntomas como una gripa, una enfermedad diarreica aguda, una intoxicación o una situación relativamente leve. Sin embargo, la fiebre amarilla y el dengue tienen unos periodos de incubación más prolongados, por lo que la aparición de los síntomas puede tomar entre una, dos o hasta tres semanas después de haber estado de viaje. Finalmente, la malaria puede tomar entre dos o tres semanas", explicó.

"Si hay unos síntomas que no desaparecen, no son atribuibles simplemente a estar cansados por el viaje, entonces es muy importante acudir al médico y contar. También es muy importante no subestimar los síntomas en los grupos de edad, tanto en los niños más chiquitos como en las personas mayores, pero hay un grupo muy importante que son los adolescentes y los jóvenes que suelen dar muy pocos síntomas o que no suelen manifestar sus síntomas como una persona mayor, entonces siempre hay que poner mucha atención en adolescentes o personas jóvenes porque pueden estar relativamente graves sin que ellos lo manifiesten", agregó el experto.



Síntomas iniciales de la fiebre amarilla

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, dolor muscular, náuseas, vómito y coloración amarillenta de la piel y los ojos. Ante cualquiera de estas señales, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro médico. Entre las recomendaciones más efectivas para evitar la propagación del virus, los especialistas del Ministerio de Salud sugieren:

Vacunarse con al menos 10 días de anticipación al viaje.



Usar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa que cubra brazos y piernas.

Dormir con mosquiteros en zonas de riesgo.

Eliminar criaderos de zancudos, como aguas estancadas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co