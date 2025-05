"La paz total es un fracaso": las peticiones en seguridad de Medellín y Antioquia al Gobierno

En Medellín se realizó el Consejo de Paz y Seguridad con el Ministro de Defensa Nacional, la Cúpula Militar y de Policía, 15 alcaldes de Antioquia y el gobernador del departamento. Los mandatarios locales le pidieron al Gobierno nacional más apoyo para enfrentar a los grupos criminales. La cita tuvo lugar el jueves 22 de mayo, en esta el gobernador Andrés Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitaron "contundencia".

"Necesitamos que haya contundencia, porque no puede ser que hablen de paz y que en el marco de la llamada ‘paz total’, que en nuestro concepto es un fracaso absoluto, por lo menos en el mío, se crea que es una licencia para delinquir. Y eso no puede servirle al país. Y las estructuras criminales no se pueden sentir protegidas. Hablan de paz, pero al mismo tiempo ordenan asesinatos. Hablan de paz y son los que se encargan de la extorsión. Hablan de paz y se dedican al desplazamiento. Hablan de paz y desde acá controlan gran parte del territorio nacional”, dijo Gutiérrez en una rueda de prensa.

Por su lado, el gobernador de Antioquia sugirió retomar la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos. “Quisiera, señor Ministro, que se evaluara la posibilidad de volver a asperjar con contundencia para eliminar esos enclaves cocaleros que se han ido enquistando en el norte. Hoy el departamento tiene más de 18 mil hectáreas de coca certificadas por el SIMCI, cuando en el año 2013 llegó a tener 900 hectáreas de coca”, afirmó Rendón.

"Le hemos pedido al Ministro de Defensa arreciar en contra de esas estructuras criminales. Hace pocos días veíamos cómo, inclusive por un ajuste de cuentas internas, la misma estructura La Terraza había ordenado el asesinato de uno de esos líderes criminales de toda la vida, como la GDO San Pablo, a alias Adiel, como lo hicieron el año pasado cuando asesinaron a Pichigordo. Se están matando entre ellos”, agregó el alcalde de Medellín. El departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados por la presencia de grupos criminales y por el llamado plan pistola con el que están acabando con la vida de miembros de la fuerza pública.



Las estrategias para combatir a los grupos criminales en Antioquia

El Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, confirmó que no hay cese al fuego ni cese de operaciones militares ofensivas con ninguna estructura criminal en el país. “La orden es emplear toda la capacidad del Estado para neutralizar esta amenaza”, dijo durante el consejo. Además, el jefe de la cartera anunció una recompensa de hasta $1.000 millones para quien suministre información que permita individualizar y capturar a los responsables de las amenazas contra la Cúpula Militar y de Policía. De hecho, este juevesse dio a conocer que el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, recibió amenazas.

“Los elementos de información que evidencian la intención criminal de atentar contra el señor director fueron obtenidos a través de Inteligencia y Policía Judicial, y estarían relacionados con una retaliación de grupos delincuenciales asociados al narcotráfico por los resultados operativos obtenidos contra estas estructuras en los últimos 3 meses”, informó la Policía. “Lo hacemos con esa granada o qué”, “hoy sí o sí cae” y “vamos a pegarle”, son algunas de las frases que se lee en los chats compartidos por las autoridades.

Entre las estrategias, además de la recompensa ofrecida por parte de Mindefensa, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia también preparan planes de acción. En el departamento se efectuaran operaciones, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, en las zonas de más alta afectación en homicidios y otros delitos. En la capital antioqueña se construirá un centro de seguridad. El proyecto tendrá una inversión de más de $200 mil millones y también se pidió apoyo del Gobierno nacional.

