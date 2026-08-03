La Policía Nacional tendrá su propia universidad pública: ofrecerá más de 60 programas académicos

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) aprobó la inclusión de la Dirección de Educación Policial (DIEPO) como la universidad pública número 36 de Colombia. Con este paso histórico, la institución de régimen especial adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional se convierte en la primera de su categoría en ingresar al Sistema Universitario Estatal (SUE).

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El proceso contó con el concepto positivo de la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), el aval de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional y la presentación formal ante el CESU por parte de Martha Elena Hernández, subdirectora de Aseguramiento de la Calidad.

¿Qué se sabe sobre la oferta académica?

El lanzamiento oficial de la Universidad Policial se llevará a cabo este miércoles 4 de agosto. A través del portal web www.policia.edu.co, los ciudadanos y miembros de la fuerza pública podrán acceder a detalles sobre sus programas. La institución proyecta una oferta académica que superará los 60 programas orientados a las áreas de ingeniería, ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades.



Su portafolio educativo contempla:

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Técnicos laborales y profesionales: incluyendo los programas en servicio de policía.

incluyendo los programas en servicio de policía. Tecnologías y pregrados universitarios: entre ellos, la carrera de administración policial.

entre ellos, la carrera de administración policial. Posgrados: maestrías, especializaciones y la proyección de un doctorado.

Con la transformación de la DIEPO como universidad, la institución podrá desarrollar libremente programas de posgrado a nivel de doctorado. Actualmente registra 21 pregrados acreditados (de un total de 30 técnicos profesionales, 7 tecnológicos y 5 universitarios), además de 22 posgrados activos (1 doctorado, 5 maestrías, 13 especializaciones universitarias y 3 técnicas profesionales).

De acuerdo con la directora de Educación Policial, la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, con este avance se ofertarán más de 60 programas académicos entre las áreas de ingeniería, ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades, entre otras especialidades.

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"La nueva universidad policial acreditada proyecta una nueva oferta educativa para todos los ciudadanos. Tenemos para todos los ciudadanos y para todos los policías más de 60 programas académicos", afirmó en un video publicado por la institución.

🎓 ¿Sabías que la Policía Nacional ahora contará con una Universidad?



En este video te contamos 3 datos clave sobre esta nueva institución académica para ciudadanos y uniformados, cuyo lanzamiento oficial será el próximo 4 de agosto. 📖



Para más información visita la página… pic.twitter.com/vUFS6zKtTU — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) August 2, 2026

Trayectoria de la institución

La historia de esta división educativa se remonta a los años 40 del siglo pasado con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional. Posteriormente, mediante el Decreto 113 del 25 de enero de 2022 y bajo el marco de la Ley 2179 de 2021 para la transformación e modernización de la Policía Nacional, se consolidó la DIEPO en su denominación actual, dirigida por Yurian Jeanette Romero Murte.

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En cuanto a la acreditación de calidad, el Ministerio de Educación Nacional otorgó por primera vez la Acreditación Institucional en Alta Calidad a la Dirección Nacional de Escuelas en 2012 por cuatro años. Posteriormente fue renovada en 2017 y nuevamente en 2022, vigencia que se extiende hasta 2026.

Aunque la Policía ahora tiene oficialmente una universidad pública, su dinero no saldrá del presupuesto general que el Gobierno les da a las demás universidades públicas tradicionales (como la Universidad Nacional o la Universidad del Valle, que se financian por la Ley 30 de 1992).

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En lugar de eso, la Universidad Policial seguirá recibiendo sus fondos del presupuesto propio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.