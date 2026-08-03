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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Sicarios en Facatativá asesinaron por error a una mujer que no era su objetivo: videos clave

Sicarios en Facatativá asesinaron por error a una mujer que no era su objetivo: videos clave

Los dos delincuentes fueron capturados. La víctima trabajaba en un cultivo de flores y fue impactada por disparos mientras se encontraba en la vía pública.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Las autoridades del departamento de Cundinamarca confirmaron la captura de dos hombres señalados como los responsables del homicidio de Juliet Paola Palacios, una mujer de 32 años que fue víctima de un ataque sicarial en el municipio de Facatativá. El suceso ocurrió la noche del 26 de julio en el sector conocido como Cartagenita. De acuerdo con el reporte investigativo, Juliet Paola no era el objetivo de los criminales. La víctima, quien trabajaba en un cultivo de flores, fue impactada por los disparos de los sicarios desde una motocicleta mientras se encontraba en la vía pública vistiendo una blusa roja.

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La investigación de la Policía y la Fiscalía General de la Nación determinó que "Juliet Paola no era el blanco de los sicarios", ya que estos "iban a atentar contra otra persona". Esta conclusión se obtuvo luego de analizar videos de cámaras de seguridad en los que se observa a los mismos delincuentes días atrás persiguiendo a su verdadero objetivo en un establecimiento comercial sin lograr herirlo.

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El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, lamentó el hecho y describió a la víctima como una ciudadana que "había llegado hace año y medio al municipio... oriunda de la parte norte de nuestro país y que trabajaba en el sector floricultor". Según el mandatario local, la captura de los responsables se dio en un momento crítico, pues los delincuentes "estaban listos para escaparse... en el momento que se iban a subir para irse nuevamente otra vez a la parte norte de nuestro país".

Por su parte, el coronel encargado del operativo, Andrés Arias, comandante de Policía de La Sabana, detalló que la captura fue un trabajo articulado que tomó tan solo tres días. Los sujetos, que pretendían huir hacia el departamento de Córdoba, ya tenían "antecedentes por porte ilegal de arma de fuego". Actualmente, ambos hombres han sido judicializados por el delito de homicidio agravado y se encuentran bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

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