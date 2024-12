Las confesiones del psicólogo del profe Luis Fernando Montoya: "Es más fuerte en las adversidades"

Hace 20 años, el 22 de diciembre de 2004, la vida de Luis Fernando Montoya , exentrenador de fútbol recordado por ganar con el Once Caldas el título de la Copa Libertadores, cambió por completo, tras ser víctima de un atentado que le causó una cuadriplejía irreversible.

Su psicólogo Alfono Sosa habló con el director de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, sobre cómo ha afrontado esta situación junto a Montoya los últimos 20 años, y cómo ha sido acompañarlo en su diario vivir, más que como un profesional, como un amigo.

"Por encima del poder real está el poder emocional (...) Yo soy más amigo en la adversidad que en el éxito. (....) Todo ese proceso de amistad, de convicción, de carisma, de sentir, de darle la mano, porque él me llevó al Once Caldas, él me llevo a la selección de Antioquia (...) Ese sentido de agradecimiento yo lo tengo muy instalado en mis principios", contó en la entrevista.

Rememoró que el siguiente día del atentado, a las 3:30 de la tarde, mientras Montoya estaba en Cuidados Intensivos, le dijo: "Profe, fuimos campeones de la Libertadores, a partir de ahora será el campeón de la vida". Desde entonces, este sobrenombre ha identificado al exentrenador en el país, cuya historia sigue inspirando a los colombianos.

Luis Fernando Montoya sigue llevando mensaje de paz.

"Es más fuerte en las adversidades"

Sosa contó que el profe, a pesar de la adversidad, sigue siendo un hombre "vivo, sonriente, que ha visto crecer a su hijo. Eso no tiene precio, uno ver que su amigo, a pesar de las condiciones, nos sigue acompañando y nos va a seguir acompañando".

Añadió que Montoya "es más fuerte en las adversidades. Es como los equipos de fútbol, que en los momentos difíciles son capaces de hacer historia, y él ha venido haciendo historia".

El psicólogo, además, dijo que "cuando ocurre una adversidad de esas uno tiene dos caminos, o vive o muere, y él tomó el camino de vivir. Si la mente se queda pensando en lo que pasó, quién sabe si hoy estaría con nosotros, la mente hay que ponerla en el parabrisas del carro para que no pierda energía".

Admitió que, como cualquier relación, han tenido diferencias, pero que no se han interpuesto en la amistad que han forjado por más de dos décadas.

"Hemos tenido muchas diferencias, de conceptos, de actitudes, porque él es un tipo serio, aplomado, lineal, y yo soy así, soy sanguíneo, espontáneo, explosivo, y a veces también me puedo pasar de toda esta pasión que yo siento, porque lo que yo hago lo hago con mucha pasión, lo disfruto muchísimo", aseguró.

Y concluyó diciendo que no ha llorado durante estos 20 años el duelo de su amigo. "El objetivo de verlo vivo para mí es suficiente", afirmó.

Así fue el atentado del profe Luis Fernando Montoya

Justo el día anterior al atentado, el profe había renunciado al club 'blanco, blanco' para pasar las celebraciones de fin de año junto con su familia en el municipio de Caldas (Antioquia). En ese momento ya tenía ofertas para dirigir grandes equipos internacionales como el Atlético de Madrid y la Roma en Italia.

Ese 22 de diciembre, su esposa, Adriana Herrera, se dirigió al banco para sacar dinero con el fin de comprar regalos para los niños del barrio, pero no se percató que la seguían unos fleteros, quienes la interceptaron hasta la puerta de su casa y, allí, intentaron robarla frente a su esposo.

Montoya salió a defenderla y fue impactado por dos disparos, los cuales le afectaron gravemente la médula espinal (entre la tercera y la cuarta vértebras cervicales), causándole una cuadriplejía irreversible.

Por los hechos, 4 personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel. Uno de ellos, conocido como 'El Guajiro', le pidió perdón a la familia del exentrenador 5 años después. "También le pido a Dios que me perdone por ese daño tan grande", dijo. Los responsables solo estuvieron tras las rejas 10 años, y hoy andan en libertad.