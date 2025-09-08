Publicidad

Liberan a 45 militares que permanecían secuestrados en El Tambo, Cauca
Lo último

Liberan a 45 militares que permanecían secuestrados en El Tambo, Cauca

Veintisiete habían sido entregados el domingo, cuando la comunidad retuvo a los uniformados en una asonada. Ciudadanos habrían sido obligados por las disidencias para secuestrar a los miembros de la fuerza pública.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:00 p. m.
Liberan a 45 militares que permanecían retenidos en El Tambo, Cauca
