Liberan a hombre que hirió 22 veces a su esposa en Tolima: “Me dejó mal de mis manos y cabeza”

“Él debería pagar y ser consciente del daño que me hizo”, dijo Blanca Inés Contreras a Noticias Caracol en vivo al repudiar que su esposo, Uldarico Vargas, quien intentó quitarle la vida en febrero de 2024, quedara en libertad por vencimiento de términos.

“A mí me dolió mucho porque en sí, él no debería estar libre, no deberían de haberle dado la libertad así como se la dieron”, afirmó la mujer mostrando las cicatrices que le quedaron por el violento ataque de quien fuera su esposo, el cual le propinó 22 machetazos en la cabeza y los brazos.

“Él me dejó mal de mis manos, me dejó mal de mi cabeza, me dejó mal emocionalmente”, recalcó la mujer sobre Uldarico Vargas, ahora libre por las calles de Tolima y que, se teme, pueda volver a atentar contra su expareja sentimental.

Blanca Inés Contreras recibió una medida de protección por parte de la Gobernación de Tolima - Noticias Caracol

Blanca Inés narró cómo la ataco su entonces esposo

En cada centímetro de la cabeza y los brazos de Blanca Inés se puede evidenciar la violencia con la que su ahora exesposo la atacó en febrero de 2024 en el municipio del Guamo, en Tolima.

La víctima recordó cómo Uldarico Vargas usó un machete para intentar quitarle la vida: “Cuando yo salí corriendo, él me seguía dando por la parte de atrás de la cabeza y yo sentía que la macheta me entraba, pero igual a mí no me dolía, yo sentía que me entraba”.

“Yo salí corriendo, cuando yo vi que él me seguía dando, porque yo me vi envuelta en sangre, yo me paré, me devolví y yo hice esto (cruzar los brazos frente a su pecho). Cuando yo hice esto, él me empezó a dar machete en los brazos, porque como yo levanté mis brazos para cubrirme la cara. Yo me vi toda cortada”, agregó en su relato.

Fueron 22 las cortadas que Blanca Inés recibió. Su exesposo fue capturado y enviado a la cárcel mientras se adelantaba el proceso por intento de feminicidio, pero luego de 8 meses de detención un juez lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

Blanca Inés Contreras mostró las cicatrices que quedaron en su cuerpo por el ataque de Uldarico Vargas en Tolima - Noticias Caracol

Gobernadora del Tolima hace grave denuncia contra Fiscalía

Adriana Magali Matiz, quien lamentó la puesta en libertad de Uldarico Vargas, anunció que a la víctima se le brindó un “dispositivo de protección que está enlazado con la Policía Nacional, con la Secretaría Departamental de la Mujer y con un familiar de Blanca Inés Contreras, ante cualquier riesgo que ella pueda presentar. Por esta razón, hacemos un llamado hoy a las autoridades competentes para que tomen todas las medidas tendientes, no solo a proteger la vida de Blanca Inés, sino también a judicializar a este delincuente”.

La funcionaria lamentó “profundamente que el señor Uldarico Vargas haya quedado en libertad por vencimiento de términos, después de haberle propinado 22 machetazos a su compañera sentimental”.

Así mismo, hizo una grave denuncia contra la Fiscalía departamental que, junto a la Defensoría del Pueblo, no apeló la decisión que dejó en libertad al sujeto. Según la mandataria, por el ente judicial con funciones en Tolima, “en el cual se está adelantando el proceso contra Uldarico Vargas, durante este año han recobrado la libertad 14 sindicados por la misma causa, es decir, vencimiento de términos; de ahí el llamado que hagamos a la Fiscalía General de la Nación, al igual que a la Defensoría del Pueblo”.