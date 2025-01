Líderes del Catatumbo instan al cese de hostilidades en la región: "Queremos vivir en paz"

Los recientes actos de violencia que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados en el Catatumbo parecen no dar tregua. Los líderes sociales de la zona manifiestan con preocupación que la latente crisis aumenta en la zona, la cual tenía una serie de proyectos con los cuales se pretendía mejorar la calidad de vida de los locales.

Noticias Caracol llegó hasta la región para conocer de primera mano el testimonio de muchos de los afectados. Carlos Alberto Henao, uno de los líderes del Catatumbo, dialogó con este informativo sobre la realidad que afrontan las personas en el territorio, señalando que "están allá sometidas a la inclemencia de quienes hoy en día nos están masacrando".

Llamados reiterativos

De acuerdo con Henao, las denuncias sobre la delicada situación de orden público que afectan al Catatumbo no son nuevas, puesto que diferentes asociaciones de la región han denunciado desde hace unos 2 años las pretenciones del ELN. Según él, la intención de este grupo armado ilegal es "sembrar en el Catatumbo una zozobra, el miedo y la barbarie".

El panorama es, desde su visión, desolador, puesto que en solo 11 días la guerra ha impactado profundamente a la comunidad. Con tristeza, enuncia que en su corregimiento, La Gabarra, estaban floreciendo proyectos para transformar positivamente la vida de sus pobladores.

"¿Para qué escuelas si no hay quien vaya a estudiar en ellas?, ¿para qué puesto de salud si no va a haber a quien atender? Siento mucha tristeza y preocupación, porque no veo una salida pronta", comentó.

Confiesa que se sienten abandonados por las autoridades, especialmente porque habían dado alertas tempranas que vaticinaban la posibilidad de que la violencia se agravara. Dijo que convocaron al gobernador, a los alcaldes de la región, a algunos senadores, pero ninguno atendió al llamado.

Añadió: "Esperaron que sucediera para empezar a mover tropas, un despliegue que pudo haber minimizado. Esa misma situación la sufrieron miles de compañeros, de campesinos, que lo único que le piden a esta insurgencia es paz, que queremos vivir en paz. Colombia es un territorio de paz, Catatumbo es un territorio de paz, con muchas riquezas, con muchos sueños y anhelos".

Entretanto, familias que llegaron como desplazados a Cúcuta se preparan para retornar a sus hogares en el Catatumbo. Piden el cese de las hostilidades entre el ELN y las disidencias de las FARC para poder regresar sin inconvenientes.

Todos salieron bajo amenazas. Un minero de la zona rural de Pacelli, contó a Noticias Caracol que las disidencias les dieron un ultimátum, diciéndoles que, si no salían de la zona, los identificarían como miembros del ELN.

"Todos mis compañeros de trabajo, que los extraño y los patrones míos, que estoy acostumbrado ya con ellos. Nuestros animales quedaron allá, nuestros cerditos que compramos y lo estábamos criando, los perritos", relató.