¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia hoy, viernes 5 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que un movimiento telúrico de magnitud 2,9 ocurrió en la mañana de este viernes 5 de diciembre en jurisdicción del municipio de Medina, en el oriente de Cundinamarca. Según los datos oficiales, el temblor tuvo lugar a las 11:34 a. m., hora local, y fue clasificado como superficial, es decir, con una profundidad menor a 30 kilómetros.

De acuerdo con la información divulgada en el boletín actualizado del SGC, el epicentro fue localizado en las coordenadas 4.46° de latitud y –73.32° de longitud. Los municipios más cercanos al punto donde se originó el movimiento fueron Medina, a tan solo seis kilómetros; Paratebueno, a dieciséis kilómetros; y Gachalá, a treinta y cuatro kilómetros. Estas tres poblaciones se encuentran en una zona donde, con alguna frecuencia, se registran eventos sísmicos asociados a la compleja estructura geológica.

La entidad mantiene habilitada la plataforma oficial "¿Sintió usted este sismo", a través de la cual los ciudadanos pueden compartir detalles como la intensidad con la que lo percibieron, la ubicación en la que se encontraban, si observaron objetos en movimiento y otras sensaciones que ayudan a establecer el nivel de impacto del temblor, datos que son utilizados por el SGC para complementar registros instrumentales del temblo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co