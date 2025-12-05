La mañana del jueves 4 de diciembre se reportó un grave accidente ocurrido en la vía La Calera–Sopó, en Cundinamarca. El hecho tuvo lugar a la altura del cruce de Márquez y generó una fuerte congestión en esta carretera que conecta a varios municipios de la Sabana. De acuerdo con los reportes iniciales, el siniestro involucró un automóvil Ferrari de alta gama y una motocicleta. Los equipos de emergencia llegaron al sector pocos minutos después de recibir la alerta, pero, pese a la atención médica, uno de los involucrados perdió la vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las primeras versiones, el Ferrari identificado como un modelo 488 GTB, reconocido por su alta potencia, habría perdido el control debido al exceso de velocidad. Este escenario es parte de las hipótesis que manejan las autoridades mientras continúan recopilando detalles técnicos del suceso. El choque produjo daños considerables en ambos vehículos y dejó al motociclista gravemente herido sobre el asfalto, quien falleció a los pocos minutos.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa con claridad el estado en que quedó el Ferrari. Las imágenes muestran que el vehículo sufrió afectaciones severas en su lado derecho, mientras que las ventanas y la parte frontal terminaron completamente destruidas. En los registros audiovisuales también se distingue la motocicleta, que quedó con daños significativos, y la posición en la que quedó su conductor, a varios metros del punto de impacto. Otros ciudadanos que transitaban por la zona se bajaron de sus automóviles para auxiliar a los afectados mientras llegaban los socorristas.



Por lo pronto, las autoridades aún analizan si hubo más personas involucradas en el siniestro. Fuentes oficiales señalaron que una hipótesis preliminar sugiere que el conductor del Ferrari pudo haber perdido el control del mismo, lo que habría derivado en el impacto con la motocicleta. No obstante, por ahora no hay un dictamen definitivo sobre las causas.



Revelan identidad de conductor del lujoso Ferrari y de víctima fatal en grave accidente

Publicidad

Mientras se esperan avance de la investigación del grave siniestro, Noticias Caracol conoció detalles sobre la identidad del conductor del Ferrari y se aclaró cuál fue el resultado de la prueba que se le practicó tras el choque. De acuerdo con la información de las autoridades, al hombre que conducía el vehículo de alta gama se le practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, por lo que se encuentra en libertad mientras avanza el proceso.

También se determinó que la persona al volante es Adolfo Reyes Gómez, de 64 años. En los reportes se encontró que el vehículo está registrado tanto a su nombre como al de una empresa desde el año 2016 llamada Coordinadora de Servicios Parque Cementerio S.A.S, quienes se identifican con el acrónimo de Coorserpark, cuyas labores es ofrecer servicios funerarios y son dueños de Capillas de la Fe y otras compañías dedicadas a actividades exequiales.

Publicidad

En medio de las pesquisas, las autoridades también confirmaron la identidad del motociclista que perdió la vida en el accidente. Según conoció Noticias Caracol, se trata de Jeisson Javier Cruz, un hombre de 30 años y quien es residente de La Calera, el cual quedó tendido a un costado de la vía gravemente herido. La información señala que, pese a los intentos de los ciudadanos y equipos de socorro por asistirlo, no fue posible reanimarlo.

Mientras se esclarecen los hechos, los organismos competentes continúan adelantando la reconstrucción del accidente. La inspección del vehículo de lujo hará parte fundamental de este proceso debido a las características del modelo involucrado. El Ferrari 488 GTB, lanzado en 2015, se reconoce por su motor V8 biturbo de 3.9 litros, capaz de desarrollar 670 caballos de potencia y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos. Este automóvil, además de su rendimiento, destaca por su diseño. En Colombia, su precio ronda los 1.500 millones de pesos. En 2016, el modelo recibió el premio Red Dot al Mejor Diseño de Producto.

Por el momento, la línea de investigación se enfoca en establecer la dinámica exacta que llevó al choque entre el Ferrari y la motocicleta. Los peritos deberán revisar factores como la velocidad, la distancia previa entre los vehículos, el estado de la vía y posibles maniobras realizadas instantes antes del impacto. Los organismos encargados reiteraron que aún no es posible definir si hubo fallas mecánicas o errores humanos en alguno de los involucrados.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.