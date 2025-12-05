En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Indignante caso: rescatan 46 animales en desnutrición por presunto maltrato animal en Medellín

Indignante caso: rescatan 46 animales en desnutrición por presunto maltrato animal en Medellín

Los animales ahora reciben atención en el Centro de Bienestar La Perla, mientras avanzan los procesos administrativos y judiciales. Es señalada una mujer por maltrato.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de dic, 2025
