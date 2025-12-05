Indignante caso: rescatan 46 animales en desnutrición por presunto maltrato animal en Medellín

Un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín permitió la captura de una mujer de 64 años y el rescate de 46 animales que permanecían en condiciones inadecuadas dentro de una vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. El procedimiento se realizó mediante una orden de allanamiento, según las autoridades.

La operación se desarrolló como parte de las acciones institucionales en Medellín dirigidas a fortalecer la protección de los animales y a atender situaciones que representen riesgo para su integridad. Durante el registro del inmueble, los funcionarios ubicaron a 30 caninos y 16 felinos distribuidos en diferentes espacios de la vivienda. De acuerdo con los reportes preliminares, varios de ellos presentaban condiciones físicas que requerían valoración médica inmediata, además de señales que sugerían un entorno inapropiado para su permanencia prolongada.

Las autoridades informaron que la diligencia culminó con la captura de una mujer de 64 años, quien deberá responder por el presunto delito de maltrato animal. La información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indica que los equipos ingresaron al lugar luego de recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre posibles irregularidades relacionadas con la acumulación de animales y la falta de condiciones adecuadas para su cuidado.



Los animales se encontraban en estado de desnutrición

Durante el procedimiento se evidenciaron problemas sanitarios que llevaron a ordenar la aprehensión material preventiva de los animales, una medida que permite retirarlos del sitio ante la posibilidad de afectaciones a su bienestar. Tras completar el inventario y realizar las verificaciones iniciales, fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, una de las instalaciones distritales destinadas para la atención de casos de rescate, abandono o presunto maltrato.



En el centro, los perros y gatos recibieron valoración médica, registro, desparasitación y el esquema básico de atención veterinaria. Según la Alcaldía, por lo menos uno de los caninos tuvo que ser hospitalizado debido a su estado crítico. Los demás animales permanecen en observación mientras se define su evolución clínica y se adelantan los trámites correspondientes.



El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó que la situación encontrada dentro del inmueble reflejaba varios factores de riesgo para los animales. Señaló que al ingresar se percibían olores fuertes y que la ventilación del espacio era insuficiente, lo que generaba condiciones que podían afectar la salud tanto de los animales como de las personas que convivieran allí. También indicó que algunos presentaban bajo peso, alteraciones en la piel y comportamientos compatibles con estrés prolongado.

La Secretaría de Medio Ambiente, responsable de la operación de La Perla, aseguró que se realizará un seguimiento integral para garantizar la recuperación de los animales y su posterior incorporación a programas de adopción, una vez culminen los procesos legales. De acuerdo con cifras oficiales, Medellín ha realizado cerca de 3.900 rescates de animales durante el 2025, además de más de 500 atenciones derivadas de denuncias por presunto maltrato.



¿Qué hacer si siente que un animal esta en riesgo?

Si un ciudadano en Colombia sospecha que un animal está en peligro, las autoridades recomiendan seguir un protocolo claro para garantizar su protección. El maltrato animal en el país puede tener sanciones que incluyen penas de prisión y multas económicas, por lo que es importante actuar de forma correcta y responsable. Estas son las rutas sugeridas:



Evalúe la situación: verifique si hay señales de maltrato físico, abandono, falta de comida o agua, o encierro prolongado.

verifique si hay señales de maltrato físico, abandono, falta de comida o agua, o encierro prolongado. Registre evidencia: tome fotos o videos sin exponerse a riesgos ni invadir propiedad privada.

tome fotos o videos sin exponerse a riesgos ni invadir propiedad privada. Hable con el dueño (solo si es seguro): en algunos casos, una advertencia puede corregir la situación.

en algunos casos, una advertencia puede corregir la situación. Llame a la Policía Ambiental (123): explique el caso y comparta la evidencia recopilada.

explique el caso y comparta la evidencia recopilada. Contacte a la Secretaría de Ambiente o Protección Animal: pueden realizar visitas técnicas y verificar el bienestar del animal.

pueden realizar visitas técnicas y verificar el bienestar del animal. Reporte ante la Fiscalía: el maltrato animal es un delito y puede ser denunciado formalmente.

el maltrato animal es un delito y puede ser denunciado formalmente. Busque apoyo de fundaciones u organizaciones protectoras: ayudan a gestionar rescates y orientar sobre el proceso.

ayudan a gestionar rescates y orientar sobre el proceso. No retire el animal por su cuenta: hacerlo sin acompañamiento oficial puede generar consecuencias legales.

