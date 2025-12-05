En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy| Se reportan fuertes lluvias en cuatro localidades
Este viernes 5 de diciembre el tráfico en Bogotá ha tenido varias afectaciones debido a las intensas lluvias. Siga el minuto a minuto de la situación de movilidad de esta tarde.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de dic, 2025
Este el panorama del clima y movilidad en Bogotá.
Cortesía/Secretaría Movilidad

