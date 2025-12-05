EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy| Se reportan fuertes lluvias en cuatro localidades

En la tarde de este viernes 5 de diciembre se intensifica la congestión en la movilidad en varias localidades de Bogotá debido a las fuerte lluvias. En algunos puntos de la ciudad, especialmente en el sur, se han presentado granizadas intensas y trancones.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), sobre la 12:40 de la tarde se reportaron lluvias en seis localidades de la capital colombiana: Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. "Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución", se lee en un breve comunicado de Bogotá Tránsito, que hace parte de la Secretaría de Movilidad.



EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy viernes 5 de diciembre

1:42 p. m. Actualización de lluvias

El IDIGER actualizó el reporte de lluvias en las diferentes localidades de la ciudad:



Chapinero

Teusaquillo

San Cristóbal

Usaquén

Barrios Unidos

Suba

Engativá

12:47 p. m. Lluvias en 6 localidad

De acuerdo con el IDIGER llueve en las siguientes localidades:



Engativá

Barrios Unidos

Teusaquillo

Ciudad Bolívar

Tunjuelito

Usme

11:35 a. m. Accidente de tránsito

Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre bus zonal y motociclista en la Av. Centenario con carrera 124, sentido oriente-occidente. Se asigna unidad de Policía de Tránsito de Bogotá.



Noticia en desarrollo. Espere más actualizaciones en breve...

