Aparecen videos clave: los robos que se cometieron en la moto usada en atraco a Jean Claude Bossart

Fueron dos hombres los señalados como responsables del asesinato de Jean Claude Bossard, ocurrido en la avenida 19 con calle 107 en el norte de Bogotá. Uno de ellos, el conductor de la moto, murió durante la reacción policial; el otro, un menor de 16 años, fue capturado herido tras el enfrentamiento. Las autoridades confirmaron que este adolescente ya tenía un proceso previo por hurto calificado y que, al momento del crimen, cumplía una sanción de libertad vigilada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la mañana del jueves 4 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán volvió a referirse al caso y explicó que el menor aprehendido había sido detenido antes por un robo violento. Recordó que el joven “aceptó cargos en su momento frente a ese caso”, continuó su proceso “en libertad vigilada” y, desde octubre, cumplía una sanción también bajo vigilancia "por 8 meses". "Ahí nos preguntamos: ¿por qué no hubo una decisión de incluir en la sanción que (el menor) fuera integrado en un programa de justicia restaurativa que tenía el Distrito? Que tiene una vigilancia cercana que evalúa el caso y que garantiza, con la experiencia que tenemos, con efectividad que reduce el riesgo de reincidencia y protege al menor", explicó el alcalde y reiteró que, en medio del cumplimiento de esa sanción, el menor cometió este nuevo delito en el que murió Jean Claude Bossard.

Galán señaló que situaciones como esta evidencian fallas en la respuesta del sistema judicial ante delitos violentos. Insistió en la necesidad de buscar alternativas que permitan que quienes cometen este tipo de crímenes permanezcan asegurados mientras avanzan sus procesos. Acorde con información divulgada por él mismo, la Policía Metropolitana de Bogotá captura actualmente a más de 90 personas en el día, pero muchas de estas vuelven a quedar libres al poco tiempo. Para el caso de los ladrones de carros la situación es aún más desoladora: 7 de cada 10 delincuentes capturados vuelven a quedar libres al poco tiempo.



"Tenemos que dar una discusión sobre como logramos que cuando una persona, con violencia, comete un delito que pone en riesgo la vida de su víctima, haya una sanción efectiva. No debería requerirse de antecedentes en el proceso", precisó el mandatario.



La moto naranja y los otros robos que había cometido en la zona: revelan nuevos videos

En un primer pronunciamiento, publicado la noche del 2 de diciembre, misma fecha en la que ocurrió el atraco, el alcalde también recordó que la motocicleta naranja usada en el atraco ya estaba identificada por la Policía desde semanas atrás. Afirmó que hace unos quince días se había alertado sobre su presencia en la zona tras reportes ciudadanos.

Según manifestó, "la policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características”. Por eso, dijo, se habían reforzado los operativos y los puestos de vigilancia en el sector.



Así lo había confirmado el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, quien precisó en declaraciones preliminares de la institución que la policía había tenido "un enfrentamiento el 10 de noviembre con estos delincuentes. Incluso, en esa ocasión también hubo intercambio de disparos". El comandante puntualizó que, debido a los hechos, se había priorizado la zona: "Por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos. Ya estábamos trabajando, pero desafortunadamente el día de hoy alcanzaron a cometer este delito".

Publicidad

Fue en ese mismo contexto que empezaron a conocerse nuevos registros de video que muestran otros robos cometidos por los mismos delincuentes utilizando la misma moto naranja. Las imágenes, conocidas por Noticias Caracol, permiten ver patrones similares a los que se presentaron en el atraco en el que murió Jean Claude. Los videos, obtenidos días antes del homicidio, evidencian cómo operaban los asaltantes y confirman que la motocicleta ya era reconocida por habitantes de la zona debido a varios hurtos previos.

Uno de esos videos muestra a uno de los ladrones descender de un carro gris y dirigirse directamente hacia un peatón. En las imágenes se observa cómo la víctima cae al piso mientras el agresor lo intimida con un arma cortopunzante para despojarlo de sus pertenencias. Segundos después aparece la moto naranja, que se acerca para recoger al delincuente y continuar la huida. De acuerdo con la comunidad, atracos como este habían sido reportados previamente a las autoridades, y los residentes llevaban tiempo alertando sobre la presencia de la motocicleta en la zona.

Publicidad

Otro caso registrado en video ocurrió también en la localidad de Usaquén. Allí, otro ciudadano fue abordado por los delincuentes, quienes le quitaron su teléfono celular. Con ese dispositivo, según se conoció por los datos de la denuncia, los ladrones realizaron un pedido de domicilio: solicitaron una botella de whisky a través de una aplicación y luego hicieron un avance en efectivo utilizando el mismo equipo robado. Esta maniobra permitió identificar la ubicación de la vivienda donde se encontraban los delincuentes, ubicada en la localidad de Suba, información que, conforme con la víctima del hurto, fue reportada a las autoridades.

#Bogotá | Noticias Caracol obtuvo el video del policía que interceptó a los asaltantes que le quitaron la vida a Jean Claude Bossard. Los involucrados ya habrían cometido varios atracos en el sector.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/5rmvNPlhIS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 4, 2025

El veedor ciudadano de Usaquén, Gerardo Sarmiento, aseguró en entrevista con este canal que existían varios reportes previos sobre la banda. Señaló que ya "tenemos registros de más de cuatro eventos que están registrados con videos y que la policía ya lo sabía”, afirmó. Y agregó: “A nosotros los ciudadanos nos piden que denunciemos. Nosotros denunciamos, hacemos la labor y pues no vemos el accionar de la policía que debería ser preventiva”.

Como parte de las reacciones ciudadanas, la noche del miércoles se realizó una velatón en homenaje a Jean Claude Bossard, en el lugar donde fue asesinado. Vecinos, amigos y familiares encendieron velas y dejaron flores. El padre del joven habló ante los asistentes y expresó su dolor por la pérdida. Durante su intervención, dijo: “Mi vida se me partió en dos, me queda mi hija… pero se me fue mi gasolina… perdón a todos y gracias”. También pidió que hechos así no se repitan y reflexionó sobre el agresor: “El hombre que le disparó tenía 16 años… un niño con un arma, no es un niño, es un asesino”.

Entre los asistentes también habló Cristian Madero, uno de los mejores amigos del joven fallecido, quien manifestó su dolor. “Para mí no era sólo mi mejor amigo, no era sólo mi padre de bodas, sino era mi hermano… un chico lleno de vida, que no se puede creer que cumpla 30 años el viernes, y ese día lo vamos a enterrar”.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.