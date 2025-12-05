En vivo
Publicidad

Hombre es señalado de asesinar a su hijo de 3 años en Cali: necropsia reveló detalles escalofriantes

Hombre es señalado de asesinar a su hijo de 3 años en Cali: necropsia reveló detalles escalofriantes

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación por la muerte de un menor de edad de tres años en Cali. Su padre, que fue enviado a la cárcel, es el principal sospechoso de la muerte.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de dic, 2025
Hombre es señalado de asesinar a su hijo de 3 años en Cali: necropsia reveló detalles escalofriantes
Imagen de referencia.
Getty Images

