Hombre es señalado de asesinar a su hijo de 3 años en Cali: necropsia reveló detalles escalofriantes

Un hombre fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento tras ser señalado como responsable de la muerte de su hijo de tres años. La Fiscalía General de la Nación compartió un comunicado en el que dio los detalles de la investigación hasta el momento y la razón por la que el hombre fue privado de su libertad de manera preventiva.

La Fiscalía aseguró que logró la obtención de elementos materiales probatorios "que dan cuenta del maltrato sistemático que habría sufrido la víctima". Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Vergel, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. El menor de edad falleció en la vivienda el pasado lunes 24 de noviembre. "El señalado agresor trasladó a la víctima a un centro hospitalario y afirmó que el niño se había desmayado antes de tomar un baño. A pesar de esto, las lesiones no eran compatibles con la descripción dada", enfatizaron en el texto.



¿Qué reveló la necropsia del cuerpo del niño de tres años?

El informe pericial de necropsia efectuado por las autoridades correspondientes determinó que el deceso del menor de edad fue ocasionado por lesiones graves en su cuerpo. "Fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en la cavidad torácica (hemotórax), lo que derivó en insuficiencia respiratoria aguda y muerte violenta", explicó la Fiscalía.



En el cuerpo del niño también "se identificaron lesiones antiguas que evidencian signos claros de maltrato sistemático". El padre del menor de edad fue presentado por una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) ante un juez con función de control de garantías. El togado le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el hombre.



Caso similar en Medellín

En Medellín, el pasado 13 de septiembre, un hombre llegó con un menor edad de cuatro años en grave estado de salud. Al igual que el caso de Cali, el sujeto y padrastro del niño aseguró que el menor había sufrido una caída. La Fiscalía dijo que el hombre "habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete".

El brutal ataque contra el menor de edad terminó en que fuera internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que falleciera días después debido a la gravedad de sus heridas. Frente a esta serie de actos violentos, la madre del niño intentó intervenir para defenderlo, pero esta también fue maltratada por el sujeto señalado de los hechos, quien era conocido con el alias de Lámpara y pertenecía a una organización delincuencial.

La Fiscalía también detalló que la dura golpiza condujo a que el niño de cuatro años quedara en estado de inconsciencia y fuera trasladado hacia un centro asistencial, en donde, tras análisis profesionales, fue cuando se identificaron las graves lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho. El niño estuvo internado en el Hospital General de Medellín hasta el momento de su deceso.



¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.

