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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lucas Murillo ya está en Floridablanca recibiendo atención médica: ¿qué viene para el niño?

Lucas Murillo ya está en Floridablanca recibiendo atención médica: ¿qué viene para el niño?

El HIC Instituto Cardiovascular y la Nueva EPS emitieron un comunicado en el que especificaron que el pequeño de 8 años y su familia están disfrutando de atención especializada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Lucas Murillo ya está en Floridablanca recibiendo atención médica: ¿qué viene para el niño?
Lucas Jaramillo sufre de una cardiopatía -
Fotos: Hospital Internacional de Colombia (HIC)

Las súplicas de Lucas Murillo y su familia por fin fueron escuchadas y el niño de 8 años que pidió ayuda al Gobierno Nacional para que le brindaran atención médica por su cardiopatía ya está en el municipio de Floridablanca recibiendo atención. El HIC Instituto Cardiovascular y la Nueva EPS emitieron un comunicado indicando qué viene para el pequeño.

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En su comunicación, el hospital y la EPS indicaron que “el paciente Lucas Murillo y su familia ya se encuentran en Floridablanca, Santander, donde será valorado por el equipo médico especializado en cardiopatías congénitas. Durante las próximas horas se realizarán los exámenes y estudios necesarios para conocer su estado de salud y definir la ruta de atención más adecuada, de acuerdo con sus necesidades clínicas”.

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Agregaron que, “para facilitar su permanencia en la ciudad y el acceso a la atención especializada, se han dispuesto oportunamente los servicios necesarios para Lucas y su familia, incluyendo estadía, alimentación y transporte. De acuerdo con las indicaciones médicas, el traslado desde Cúcuta se realizó en el avión ambulancia del HIC, una aeronave tipo jet destinada al transporte medicalizado de pacientes. El vuelo tuvo una duración aproximada de 20 minutos y contó con un equipo médico especializado que acompañó y monitoreó a Lucas durante todo el trayecto. Sus padres viajaron con él”.

Por último, señalaron que “La atención de Lucas fue posible gracias a la articulación entre la Presidencia de la República, Nueva EPS y el HIC Instituto Cardiovascular, que trabajaron de manera coordinada para hacer posible su traslado y facilitar el acceso oportuno a los servicios especializados que requiere. Se continuará brindando a Lucas y su familia el acompañamiento necesario, de acuerdo con su evolución y las indicaciones del equipo médico. Cualquier información relacionada con su estado de salud y evolución será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del HIC Instituto Cardiovascular y Nueva EPS”.

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