Mamá de menor reclutada y asesinada por disidencias de las FARC: “Esto es muy duro”

El pasado 9 de diciembre, el Ejército Nacional de Colombia reportó el hallazgo de una fosa común en el cañón del Micay, departamento del Cauca. En esta zona fueron encontrados los cuerpos de unos adultos y una menor de edad.

Noticias Caracol en vivo habló con la mamá de la niña de 14 años asesinada por las disidencias de las FARC y quien apareció en la fosa común en el cañón del Micay. La menor fue identificada como Mauren Alejandra Ulchur. Esta madre aseguró que hizo todo lo posible para recuperarla y le recomendó a los menores no creer en las falsas promesas de ese grupo criminal.

¿Qué fue lo último que supo la mamá de la adolescente?

Mauren Alejandra salió como todos los días para el colegio, pero el pasado 17 de septiembre, la menor no regresó a su casa. Para este punto, su mamá, Nancy Milena Candela, temía que se fuera a la guerrilla porque meses atrás había sido contactada por reclutadores de las disidencias.

Con el fin de alejarla del peligro, la señora Nancy se cambió de región, pero no fue suficiente. Aquel día, se comunicó con ella una amiga de la menor, con quien se había escapado. La adolescente le dijo que estaban en Popayán, que se habían arrepentido y que pedían ayuda para regresar, pero que Mauren no llegó al lugar que acordaron para ser rescatadas.

La señora Nancy narró: “Solo llegó la compañerita de mi hija. Ella dijo que la había dejado cerca de la bomba y que ella se había ido en una moto con un muchacho”.

Intentó ponerse en contacto con su hija

Este viaje fue uno hacia el abismo y sin retorno. Aunque, un mes después, su mamá intentó convencerla por chat de que regresara a casa, la menor le confesó que estaba en la guerrilla.

No logró persuadirla, pues le manifestó a su mamá “que ella no quería volver para acá porque estaba aburrida, que ella no quería estudiar, que el estudio no servía para nada”.

Pasó el tiempo como si se la hubiera tragado la tierra, pues no supo nada más de su hija, sino hasta tres semanas después de su conversación, cuando la contactaron sus captores. En aquel chat “me enviaron las fotos y sí, era ella. Eso es muy duro”, reveló la señora Nancy.

Mauren Alejandra fue asesinada y sepultada bajo tierra en una fosa junto a cadáveres de menores que fueron reclutados y llevados al Cauca para ser adoctrinados, portar un fusil e ir a la guerra, en la que la muerte fue la única salida.

La mamá de esta adolescente de 14 años dijo que, “en total, fueron 29 menores de edad y, entre ellos, estaba mi hija. Ahí se miraba, más o menos, en el video que me mandaron que estaban asesinados, los tenían a todos ahí, les disparaban”.

Recalcó doña Nancy que, de haberle restringido las redes sociales a su hija, no habría tenido que ir a recogerla en una fosa, convertida hoy en un símbolo de dolor de muchas familias que no lograron recuperar a sus hijos.

