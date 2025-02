Mamá tuvo que huir del Catatumbo con su bebé recién nacida: “Nos dio mucho miedo”

Con el propósito de huir de la violencia que el ELN y las disidencias de las FARC están ejerciendo en la región del Catatumbo , en el departamento del Norte de Santander, una madre que acabó de dar a luz a su pequeña hija salió de la zona.

La mujer le contó a Noticias Caracol: “Nos dio mucho miedo y nos tocó salirnos en la madrugada. Un vecino me hizo el favor en el carro de traerme hasta acá con mi bebé”.

La abuela de la pequeña ha tratado de calmarla, pues el calor de la ciudad de Cúcuta y las difíciles condiciones en las que se encuentran agobian a la recién nacida.

“La bebé tiene cinco días y fue cesárea. Pues fue doloroso, la verdad, uno tiene que estar en reposo, pero cuando toca, pues… qué más”, comentó la mamá de la recién nacida.

"Uno no sabe si se pueda volver

”: mamá que salió del Catatumbo

Esta joven madre enfatizó en que “necesitamos dónde quedarnos, alimentos… pues toda la ayuda que puedan brindarnos porque allá quedó la tierrita que tenemos y todo eso. Uno no sabe si se pueda volver”.

Al igual que la de esta familia, varias son las historias que entristecen el corazón de los que llegan a Cúcuta en busca de ayudas humanitarias.

La coordinadora de voluntarios de ayudas humanitarias en Cúcuta, Luz Estella Maldonado, relató con tristeza el panorama que se ve por estos días en la zona: “Ver llegar una parejita con un niño entre una cajita recién nacido… yo creí que era un animalito porque los vi sentados como vulnerables, pero son campesinos de veredas que nunca habían ido a una ciudad, nunca habían salido a un casco urbano, siempre pues allá en sus veredas, en su fincas. Yo me acerqué, ellos no decían nada, no hablaban, cuando me llamaron que había un niño entre una cajita. Entonces, de verdad, cuando yo me asomo, era un bebecito recién nacido”.

Alveiro Bohórquez, asesor de despacho de la Alcaldía de Cúcuta y uno de los encargados de la logística en el Estadio General Santander, aseguró que casi 80 toneladas de ayudas humanitarias se están entregando: “Ya hemos llegado a más de 17.000 unidades de kits alimenticios que hemos estado entregando. Los kits de aseo son muchos más grandes porque también estamos entregando a la gente que está en los hoteles”.

Se han entregado más de 17 mil kits alimenticios, según Alveiro Bohórquez, asesor de despacho de la Alcaldía de Cúcuta - Noticias Caracol

Más de 300 voluntarios trabajan de domingo a domingo en diferentes turnos para recibir ayudas humanitarias, clasificar ropa y entregar alimentos y aseo a los campesinos del Catatumbo que siguen llegando a la ciudad de Cúcuta.

