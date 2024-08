Mamá y su hijo recién nacido mueren debido a paro armado del ELN en Chocó: van 3 víctimas

Es muy dolorosa la situación en el Bajo San Juan, Chocó. El paro armado del ELN en esa zona derivó en la muerte de dos niños y una mujer que había acabado de dar a luz a uno de ellos.

Un bebé indígena de 16 meses murió porque el paro del ELN impidió movilizarlo a un centro médico. Yelisa Zarco Chamarra es otra víctima del bloqueo. Ella y su bebé recién nacido murieron porque tampoco pudieron llevarlos a donde un doctor.

“Si no se controla y no permitimos que el paro termine con acciones contundentes del Gobierno, la sociedad civil y todos los actores interesados van a seguir pasando víctimas lamentables”, aseguró Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, población del Chocó afectada por el paro armado del ELN.

Además de las 45.000 personas confinadas en sus casas, hay más de 100 familias desplazadas.

Diana Rivas, madre desplazada de Las Brisas, Chocó, manifestó que “lo más difícil es uno dejar familiares allá. Es algo difícil porque no todos salimos a la vez”.

En el río San Juan, principal corredor de movilidad en esta región, las embarcaciones no se pueden mover. Hay completo cese de las actividades, no hay transporte de alimentos, tampoco de pasajeros ni combustible. Las personas no pueden salir a pescar y todo eso paraliza el comercio.

Alcalde de Istmina aseguró que el Gobierno nacional lo dejó solo

“Nosotros queremos que el Gobierno nacional nos atienda, nos cumpla. Nosotros también somos ciudadanos de Colombia y merecemos ser tenidos en cuenta en el presupuesto nacional. Que nos den mercados, de por Dios, para poder atender estas comunidades que tanto necesitan. Yo solo no puedo sacar esta guerra adelante, me han dejado solo”, exclamó el alcalde de Istmina.

El Ejército y la Armada Nacional se desplegaron por todo el río y las cabeceras municipales para brindar seguridad.

El coronel Leonardo Fonseca Rodríguez, comandante de la Décima Brigada del Ejército, dijo que “el territorio de este departamento es supremamente amplio".

"Nosotros estamos haciendo lo que podemos, lo humanamente posible, y exigiéndonos al máximo para, por medio de las operaciones militares, garantizar la seguridad de estas poblaciones”, manifestó el oficial.

Sin embargo, el más importante corredor de movilidad refleja el miedo de su gente. No se ve más que agua y bosque.

