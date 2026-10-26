Manifestaciones en Bogotá hoy, 26 de octubre: así está la movilidad en la capital

Una nueva jornada de manifestaciones se registra este lunes 26 de octubre de 2026 en Bogotá, con afectaciones en la movilidad y cambios en la operación de algunos servicios de TransMilenio. Las movilizaciones han avanzado por diferentes puntos de la ciudad y han obligado a implementar desvíos para varias rutas duales, zonales y troncales.

Así está la movilidad en Bogotá hoy, 26 de octubre

4:52 p. m.| TransMilenio habilitó el paso de buses por la calle 26

TransMilenio informó que fue habilitado el paso de los buses por la calle 26, por lo que se desactivaron los desvíos y retornos que se habían implementado debido a las manifestaciones en Bogotá. Según la actualización, el servicio troncal opera con normalidad en este corredor.

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4:30 p.m.| Más de 22.900 usuarios afectados por manifestaciones en la calle 26

Continúan los desvíos y retornos para los servicios K86, P85, K10, J24, 1 y L10 debido al avance de las manifestaciones en Bogotá. La estación Universidades sigue prestando un servicio de transición hacia la estación Aguas para que los usuarios puedan abordar otros servicios, pero no tiene paradas habilitadas. La entidad advirtió que las rutas afectadas pueden presentar demoras y reportó 22.939 usuarios afectados. La movilización continúa en movimiento.



4:05 p.m.| Continúan los desvíos

TransMilenio reportó que continúan los desvíos y retornos para las rutas K86, P85, K10, J24, 1 y L10. La estación Universidades mantenía el servicio de transición hacia la estación Aguas, sin paradas en ese punto. Para esa hora, la entidad registraba 22.239 usuarios afectados y advertía sobre posibles demoras en los servicios mientras avanzaba la manifestación.



3:35 p.m.| TransMilenio reportó novedades en la estación Universidades y desvíos en varias rutas

La estación Universidades presta un servicio de transición hacia la estación Aguas para que los usuarios puedan abordar los servicios disponibles. Por el momento, no hay paradas en Universidades.

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Además, continúan los desvíos y retornos para las rutas K86, P85 y K10, que toman la calle 6 hasta la avenida NQS para retomar su recorrido. Los servicios J24 y 1 realizan retorno en la intersección de la calle 26, mientras que la ruta L10 toma la avenida Caracas y luego la calle 6. TransMilenio advirtió que estos servicios pueden presentar demoras debido al paso de la manifestación.

3:23 p.m.| TransMilenio activó desvíos por el paso de una manifestación

Se implementaron desvíos para las rutas K86, P85 y K10 por la calle 6 hasta la avenida NQS. Los servicios J24 y 1 realizan retorno en la intersección de la calle 26, mientras que la ruta L10 toma la avenida Caracas y después la calle 6. En ese momento, la movilización continuaba en movimiento.

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2:46 p.m.| Se normalizó la operación en la carrera Séptim con calle 32

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que los servicios duales y zonales retomaron la operación normal por la carrera Séptima con calle 32. Por esta razón, fueron cancelados los desvíos que se habían implementado en ese punto debido a las manifestaciones.

2:15 p.m.|Más de 11.000 usuarios afectados por desvíos en la carrera Séptima

TransMilenio informó que continuaban los desvíos para las rutas duales y zonales en la carrera Séptima con calle 32, debido a manifestaciones ajenas a la operación. En ese momento, la entidad reportó 11.105 usuarios afectados por esta novedad.

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2:00 p.m.| Persistían los desvíos en la carrera Séptima con calle 32

El IDU reportó desvíos para las rutas duales y zonales en este corredor de Bogotá. Al mismo tiempo, informó que se habían desactivado los desvíos en la carrera 3 con calle 26A. La entidad recomendó a los usuarios consultar sus cuentas oficiales y verificadas para mantenerse informados sobre los cambios en la movilidad.

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