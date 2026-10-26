Mujer quiso ingresar a estación de TransMilenio con lavadora y reclamo a uniformados se hace viral

Un insólito episodio se registró en la estación Comuneros de TransMilenio en Bogotá. La situación captó la atención mediática y desató un intenso debate sobre las normas de convivencia urbana, luego de que una usuaria pretendiera ingresar al sistema masivo de transporte público llevando consigo una lavadora doméstica para transportarla dentro de uno de los buses articulados.



Como era de esperar, al llegar a la zona de torniquetes, las guardas de seguridad de la estación le impidieron el acceso atendiendo a los protocolos sobre la carga permitida. Ante la negativa del personal de vigilancia, la mujer decidió grabar la situación con su teléfono celular para hacer público su desacuerdo.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho tuvo lugar en la estación Comuneros, donde la pasajera intentó cruzar los torniquetes de acceso cargando el electrodoméstico. En ese momento, es detenida por una de las trabajadoras del sistema, quien le indica que no está permitido ingresar a la estación con este tipo de electrodomésticos.

Ante la negativa de la uniformada, la ciudadana decidió registrar la situación en un video con su celular, reclamando por la prohibición de la uniformada. La grabación no tardó en saltar a las redes sociales, donde se difundió masivamente provocando opiniones divididas entre la indignación, la burla y el rechazo, pero contra la usuaria del sistema. La viralización cobró mayor alcance cuando el concejal de Bogotá Juan David Quintero compartió la grabación en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

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En su mensaje, el cabildante criticó la falta de sentido común de la usuaria y cuestionó el comportamiento ciudadano en el transporte público: “Y antes brava la señora... En la estación Comuneros de TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso. ¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público? A veces no entiendo en qué piensa la gente. Bogotá necesita reglas claras y respeto por el sistema que millones de ciudadanos utilizan a diario”.



Durante la grabación realizada por ella misma, la ciudadana expresó de forma airada su inconformidad con la actuación de las guardas de seguridad. Su argumento central se basó en considerar que el tamaño del aparato no justificaba impedirle el viaje. "Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita", afirmó la usuaria frente a la cámara.



Además, la mujer comparó la situación con otros medios de transporte público colectivo, señalando que en las busetas urbanas no le ponían inconvenientes para transportar ese tipo de aparatos: "No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio (...) me parece injusto que hagan eso". En el desarrollo de la discusión, la mujer también protestó ante la posibilidad de que el personal de vigilancia solicitara el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá para imponerle un comparendo por presuntamente infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



¿Está prohibido ingresar con electrodomésticos a las estaciones?

Sí está prohibido ingresar electrodomésticos o paquetes sobredimensionados a las estaciones y buses de TransMilenio. El Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio establece especificaciones técnicas precisas sobre los objetos permitidos en el sistema:



Límite de dimensión: El equipaje de mano o los paquetes ingresados por los usuarios no deben superar los 60 centímetros por cualquiera de sus caras. Restricción por volumen o peso: Queda prohibido el ingreso de cualquier elemento que, por sus dimensiones, forma o peso, obstaculice los pasillos, las puertas de acceso de los buses articulados o las zonas de circulación en estaciones y portales.

Por otra parte, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) prohíbe obstaculizar o impedir la libre movilidad de los usuarios en los sistemas de transporte masivo. Asimismo, el numeral 11 de dicho código sanciona cualquier conducta que perturbe la tranquilidad y comodidad de los demás ocupantes mediante actos molestos.

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Hasta la fecha, ni la empresa TransMilenio ni la Policía Metropolitana de Bogotá han emitido un reporte oficial que confirme si a la ciudadana se le impuso efectivamente una medida correctiva o comparendo pedagógico/económico tras el incidente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co