Alerta por lluvias en Medellín: reportan tormenta eléctrica, caída de árboles y cierres viales

Las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica mantienen en alerta a las autoridades de Medellín y varios municipios del Área Metropolitana. En la capital antioqueña se han registrado descargas eléctricas, encharcamientos y caída de árboles que han obligado a implementar cierres viales preventivos. Además, la quebrada La Honda se encuentra en nivel naranja.



El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) informó que se registra una tormenta eléctrica en sectores del centro, oriente y occidente de Medellín. En coordinación con las estaciones de Bomberos Medellín y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), los equipos mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante un periodo de 30 minutos se registraron 20 descargas eléctricas en Medellín. Las lluvias también afectan el nororiente de la ciudad y varios municipios del Área Metropolitana.

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Cierres viales en Medellín por lluvias y caída de árboles

Las precipitaciones han generado afectaciones en la movilidad de la capital antioqueña. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la atención de varias emergencias y los cierres preventivos implementados en diferentes sectores.



“Estamos atendiendo emergencias por las lluvias. Tenemos cierres viales preventivos por encharcamientos en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana, y por caída de árboles en la carrera 83 entre calles 30 y 31, sector Los Molinos, y en la calle 28 con carrera 80, en Belén”, señaló el mandatario.



Gutiérrez indicó que los equipos de Bomberos y Movilidad trabajan para habilitar las vías y pidió a los conductores tomar rutas alternas y transitar con precaución.

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Posteriormente, el alcalde informó que los corredores de Bulerías y la carrera 65 con avenida Bolivariana ya habían sido habilitados. Sin embargo, continúan los cierres por caída de árboles en la carrera 83 entre calles 30 y 31, en el sector de Los Molinos, y en la calle 28 con carrera 80, en Belén.

“Estamos trabajando con personal y maquinaria de Bomberos para retirar los árboles y habilitar el paso de forma segura”, explicó Gutiérrez.

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Por su parte, la Secretaría de Movilidad reportó la caída de un árbol en la carrera 83 entre calles 30A y 31, a la altura de la urbanización Castillo Grande, en el sector de Los Molinos, Belén. La entidad recomendó a los conductores utilizar vías alternas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.



Quebrada La Honda está en nivel naranja

Otra de las alertas de las autoridades está relacionada con el comportamiento de las quebradas. El Dagrd informó que la quebrada La Honda se encuentra en nivel naranja y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de sus cauces.

“Eviten acercarse a los cauces y estén atentos a las recomendaciones de nuestros equipos”, indicó la entidad, que también confirmó que continúa monitoreando las demás quebradas de la ciudad.

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Ante cualquier situación de emergencia, la recomendación es comunicarse con la línea 123 para facilitar la atención de los organismos de respuesta.

El alcalde Federico Gutiérrez reiteró que los equipos de emergencia permanecen atentos a las condiciones climáticas y a las situaciones que puedan presentarse durante las lluvias.

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Afectaciones en otros municipios de Antioquia

Las precipitaciones también han generado emergencias fuera de Medellín. En Guarne se reportó la caída de árboles sobre varios vehículos, mientras que en el Urabá antioqueño las intensas lluvias provocaron el colapso del alcantarillado y dejaron múltiples viviendas inundadas.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones y las afectaciones reportadas. En Medellín, los organismos de emergencia continúan trabajando en la atención de incidentes y en la recuperación de la movilidad en los puntos afectados.

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La recomendación para los ciudadanos es transitar con precaución, atender las indicaciones de los equipos en terreno, evitar acercarse a las quebradas y reportar cualquier emergencia a la línea 123.