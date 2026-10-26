Hombre falleció en el aeropuerto El Dorado: Aeronaútica Civil se pronunció sobre el deceso

Las autoridades arribaron en la mañana de este 26 de octubre al Aeropuerto Internacional El Dorado para atender una emergencia. Al parecer, cerca de las 3:00 de la madrugada de este lunes, un funcionario de Aeronáutica Civil habría caído desde la torre de control del terminal aéreo de Bogotá.



¿Qué es lo que se sabe sobre el funcionario que murió en el aeropuerto El Dorado?

La Aeronaútica Civil confirmó la muerte de uno de sus colaboradores a través de un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento del funcionario. La entidad detalló que el cuerpo del sujeto fue encontrado en el techo del edificio del Centro de Gestión Aeronaútico de Colombia (CGAC), de acuerdo con los reportes preliminares.

Inicialmente se había dicho que el trabajador supuestamente había caído desde la torre control (es decir, el CGAC), pero la versión que presentó la entidad da la vuelta a las primeras revelaciones del caso.

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"Ante lo ocurrido, se activaron los protocolos internos y se dio aviso a las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos correspondientes", dijo la Aerocivil.

Finalmente, la entidad manifestó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del trabajador. A este sentimiento se unió la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien lamentó profundamente la muerte del funcionario.

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La Aerocivil dijo que por respeto a la familia, y mientras avanzan las investigaciones, no se hará entrega de información adicional, ni de divulgarán versiones o detalles que no estén confirmados de manera oficial.



El levantamiento del cuerpo y otros actos urgentes estuvieron a cargo de la división de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los funcionarios asumieron el rol de adelantar las primeras acciones y compilar elementos materiales probatorios para que las autoridades competentes puedan establecer si se trata de una muerte accidental, si hubo alguna falla en la estructura que habría ocasionado la caída o si hay algo más detrás de su deceso.



Lamento profundamente el fallecimiento de un funcionario de la Aeronáutica Civil en Bogotá.



En este momento de dolor, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo. https://t.co/q8hfzWbutT — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) October 26, 2026

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Noticias Caracol consultó a la Aeronáutica Civil por más información y continúa a la espera de un pronunciamiento oficial sobre el caso que implica a un servidor de la entidad que se encontraba en horas de la madrugada en una de las principales terminales aéreas de Colombia. La identidad del funcionario todavía no ha sido revelada.

NOTICIA EN DESARROLLO

María Paula Rodríguez Rozo

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