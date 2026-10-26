Frustran presunto hurto de celulares cerca del centro comercial Unicentro en Bogotá

Un hecho de inseguridad se registró en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá. Durante la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026, dos personas que se desplazaban en motocicletas intentaron cometer hurtos a ciudadanos bajo la modalidad de raponazo, con el objetivo de apoderarse de teléfonos celulares.

La situación movilizó a los trabajadores del esquema de seguridad del establecimiento comercial y a residentes del sector, quienes reaccionaron de manera directa para evitar la huida de los sospechosos en la zona.



La reacción de la vigilancia privada

Según los informes por las autoridades en el lugar, el personal de vigilancia privada que custodiaba el perímetro del centro comercial se percató de la maniobra de los sujetos en motocicleta. Ante el intento de hurto, varios guardias iniciaron un desplazamiento a pie corriendo en dirección sur sobre la carrera 13 para cerrar el paso a los motociclistas.

Publicidad

La intervención del personal de seguridad impidió que los hombres consolidaran el escape del sitio del suceso. La maniobra de cierre sobre la vía pública neutralizó el avance de los vehículos en los que pretendían alejarse de la zona comercial.



Durante el procedimiento de interceptación, personas que transitaban por el lugar sumaron su apoyo a la acción de los vigilantes. La reacción de la comunidad del sector facilitó la detención temporal de los dos implicados en el hecho.



Poco después, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el punto para tomar el control de la situación y formalizar la aprehensión de los dos individuos. Tras ser reducidos en la vía pública, los dos sospechosos recibieron golpes por parte de ciudadanos presentes en el sitio.

Publicidad

Debido a las contusiones sufridas durante el incidente, los hombres debieron ser trasladados a un centro médico para recibir valoración y atención por parte del personal de salud. Por ahora se verifican las condiciones para su eventual judicialización.

NOTICIAS CARACOL