Bogotá evalúa medidas de movilidad para Halloween tras aumento de muertes en las vías

La Secretaría de Movilidad de Bogotá evalúa medidas para el próximo 31 de octubre, cuando se celebra Halloween en Colombia. Las autoridades buscan controlar la accidentalidad y los problemas de seguridad durante esta fecha, en la que se registra la circulación de caravanas de motociclistas en distintos sectores de la ciudad.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, entregó detalles sobre las acciones que analiza la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para este fin de semana. En entrevista con Canal Capital, la funcionaria explicó que la entidad estudia las medidas que aplicará durante la celebración.

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Según indicó, los registros de seguridad vial generan preocupación por el número de personas fallecidas en las vías. “Este año tenemos un número de personas fallecidas en la vía que supera los años anteriores. Vamos en 527 personas y de ellas, el 50 % son motociclistas”, afirmó Ortiz.



Ante esta situación, la administración distrital contempla implementar medidas durante el fin de semana de Halloween. La secretaria también señaló que en 2025 la Alcaldía adoptó acciones frente a las llamadas “caravanas de Halloween” y que, debido a los resultados obtenidos, estudia la posibilidad de repetirlas este año.

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“El Halloween nos lleva a tomar acciones adicionales y este año estamos en una situación aún más delicada por el incremento del número de fallecidos, especialmente de motociclistas en la vía”, agregó la funcionaria.

¿Qué medidas evalúan para los motociclistas en Halloween?

Según Ortiz, la Secretaría de Movilidad analiza los horarios en los que se concentran los accidentes de tránsito para definir las acciones de control. La funcionaria explicó que la noche y la madrugada son los periodos en los que se registran estos hechos, por lo que las medidas se enfocarían en esas franjas.

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“Hay unos horarios muy especiales porque son en los que se concentran esas fatalidades y ese horario es principalmente en la noche y en la madrugada. Ahí es donde debemos concentrar nuestras medidas”, señaló en la entrevista.

La secretaria también mencionó la Autopista Norte, la Autopista Sur y la calle 26 como corredores donde habrá mayor presencia de las autoridades para acompañar la movilidad.

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Sin embargo, aclaró que las restricciones que se implementen para el 31 de octubre serán comunicadas con anticipación. Por ahora, la administración distrital evalúa las acciones que aplicará durante la jornada.

El objetivo es prevenir accidentes de tránsito y permitir que los ciudadanos participen en las actividades de Halloween sin poner en riesgo su vida ni la de otros actores viales.

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Alertan por las caravanas de Halloween en Bogotá

Por su parte, la concejal de Bogotá Cristina Calderón también se refirió a las llamadas “caravanas del terror” y pidió a las autoridades tomar medidas para controlar estas actividades durante la celebración.

La cabildante advirtió sobre las consecuencias que pueden generar estas concentraciones en las vías, tanto para la movilidad como para la seguridad de quienes transitan por la ciudad. “Las caravanas del terror terminan generando caos, trancones y ponen en riesgo la vida de los bogotanos”, afirmó Calderón.

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Mientras la administración distrital define las acciones para el 31 de octubre, las autoridades señalaron que informarán oportunamente las restricciones que se adopten para la jornada.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO