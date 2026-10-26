Asesinaron a paciente dentro de hospital en Cauca: hombres armados ingresaron al centro médico

Un paciente fue asesinado con arma de fuego al interior del Hospital de Suárez, en el norte del Cauca, luego de que hombres armados ingresaran al centro asistencial y lo buscaran entre las personas que se encontraban allí. La víctima fue identificada por las autoridades municipales como Javier Antonio Delgado Carabalí.



Los hechos ocurrieron este lunes 26 de octubre de 2026, en medio de una jornada de violencia en el municipio. La Administración Municipal de Suárez rechazó el homicidio y advirtió sobre la grave vulneración de la seguridad de los pacientes, los trabajadores de la salud y la misión médica.

De acuerdo con lo conocido por Noticias Caracol, el ataque se desarrolló en dos momentos. El primero ocurrió hacia las 11:00 de la mañana, cuando una ambulancia que se desplazaba por las vías del municipio con destino al hospital fue interceptada por hombres armados.

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Según el comunicado de la Alcaldía, el vehículo transportaba a un paciente en proceso de remisión por una urgencia vital. Los hombres intimidaron al personal sanitario, revisaron el interior de la ambulancia y verificaron quiénes se encontraban allí. Posteriormente, permitieron que continuara su recorrido.



Aproximadamente diez minutos después, hombres armados ingresaron al Hospital de Suárez. Una vez dentro del centro asistencial, buscaron entre los pacientes y dispararon contra Javier Antonio Delgado Carabalí, causándole la muerte.



Alcaldía de Suárez rechazó el ataque contra la misión médica

A través de un comunicado oficial, firmado por el alcalde César Lizardo Cerón, la Administración Municipal rechazó el homicidio y recordó que los hospitales, las ambulancias, el personal sanitario y las personas que reciben atención médica cuentan con protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH).



“Estos hechos constituyen una grave vulneración de la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la misión médica, cuya labor debe ser respetada y protegida en toda circunstancia”, señaló la Alcaldía.

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En el documento, la administración municipal exigió el respeto a la misión médica y pidió el cese de las acciones que pongan en peligro la vida y la integridad de los pacientes y trabajadores de la salud. “Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia”, enfatizó el comunicado.

La Alcaldía también advirtió sobre la necesidad de garantizar que el personal sanitario pueda desarrollar su labor humanitaria sin amenazas ni agresiones. “Suárez no puede normalizar la violencia ni permitir que los espacios destinados a salvar vidas se conviertan en escenarios de muerte”, agregó.



Gobernador del Cauca también rechazó los hechos

El gobernador del Cauca se pronunció sobre lo ocurrido y rechazó las intimidaciones y los ataques contra el personal sanitario en el departamento.

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“En el Cauca, la misión médica debe ser sagrada. Rechazamos cualquier intimidación o atentado contra el personal de salud. Atacar u obstaculizar su labor es atentar contra la vida y la dignidad humana”, manifestó.

Asimismo, exigió a los actores armados respetar al personal sanitario, las ambulancias, los pacientes y las instituciones de salud en todo el territorio caucano. “¡La misión médica no es objetivo de guerra! Su labor debe ser respetada y protegida, sin excepciones”, expresó.

En el Cauca, la misión médica debe ser sagrada. Rechazamos cualquier intimidación o atentado contra el personal de salud. Atacar u obstaculizar su labor es atentar contra la vida y la dignidad humana.



Exigimos a todos los actores armados respetar al personal sanitario, las… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) October 26, 2026

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Otro hecho violento durante la misma jornada

La Alcaldía también había informado sobre otro hecho ocurrido durante la madrugada de este lunes, en el que una persona murió y sus familiares habrían agredido al personal de la misión médica.

En el norte del Cauca hacen presencia distintas organizaciones armadas ilegales, entre ellas la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y grupos vinculados al narcotráfico. Estas estructuras se disputan el control territorial y de las economías ilícitas, de acuerdo con información de EFE.

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