"Me metí en un problema": el misterioso mensaje que dejó la mamá de Los Patojos antes de morir

Pasado más de medio año desde que se conoció sobre la muerte de Yenny Judith Ariza, madre de los creadores de contenido santandereanos conocidos como Los Patojos , se revelaron nuevos detalles sobre su misterioso fallecimiento y un extraño mensaje de despedida que dejó en la carta que se encontró junto a su cuerpo. Ariza fue encontrada sin vida por su esposo en su propia vivienda, ubicada en el municipio Jesús María (Santander), el pasado 26 de agosto de 2024.

En su momento el hecho llamó la atención de miles de colombianos, quienes acostumbraban a ver las divertidas ocurrencias de Los Patojos en las que dramatizaban momentos que vivían mientras trabajaban en el campo. De hecho, tal como lo dieron a conocer sus hijos en el programa Más Allá del Silencio, un día antes de su muerte, Yenny Judith Ariza acompañó a sus familiares a grabar un video en una mina de Pauna (Boyacá).

Sus parientes relatan que pocas horas antes de morir, Ariza se mostraba alegre junto a sus familiares e incluso apareció en video, como tradicionalmente lo hacía. No obstante, desde que recibió una llamada de una misteriosa mujer todo cambió para ella. Sus hijos relataron al programa citado que ellos se encontraban saliendo de la mina cuando una vecina que los acompañaba, quien guardó sus teléfonos mientras grababan el video, le notificó a Ariza sobre la llamada de una mujer. Desde entonces, la actitud de Ariza cambió notoriamente.

La actitud se mantuvo desde entonces y hasta el día siguiente, cuando falleció. Su esposo y padre de los jóvenes entrevistados también relató que la última noche en la que la mujer estuvo con vida miró su celular durante un largo periodo de tiempo , cosa que pocas veces hacía. Sin embargo, los familiares de la fallecida desconocen quién era la misteriosa mujer que llamó a Ariza ese último día —por quien habría tenido un drástico cambio de ánimo— y tampoco obtuvieron rastro del contacto con quien ella se habría comunicado previo a su muerte.

Pocas horas antes de que la mujer fuera hallada muerta en su vivienda, presuntamente tras haberse colgado de una viga, el esposo de la mujer asegura que también la notó con extrañas actitudes tales como revisar su teléfono celular reiteradamente. Entre lo que encontraron sus familiares en la zona en la que murió había un cuaderno, en el que la mujer escribió sus últimas palabras antes de morir y dio pistas sobre lo que estaba ocurriendo.



La misteriosa carta que habría escrito la mamá de Los Patojos antes de morir

En la carta, tal como relataron los familiares de la mujer al programa mencionado, se logran leer dos párrafos. En el primero, la mujer les pide perdón a sus parientes por la decisión que había tomado y les da ánimos para seguir adelante; en el segundo, que es escrito omitiendo algunas letras y con mayor fuerza sobre la hoja, habla sobre un misterioso problema del cual no pudo salir y por el que habría acabado con su vida.

"Ella dice que se metió en un problema del cual no pudo salir y la única solución que encontró fue haberse quitado la vida. 'solo pido que me despidan con música y perdónenme', fue lo que escribió", relata una de sus hijas al entrevistador.

Aunque sus hijos revisaron el teléfono de la mujer, aseguran que ella borró todo rastro de conversaciones y llamadas, por lo que nunca pudieron saber quién era la persona que la había llamado horas antes de su fallecimiento. Pese al inocultable misterio detrás de su deceso, los parientes aseguran que no hubo algún tercero que obligara a su madre a acabar con su vida o que su muerte se tratara de un homicidio, no obstante sostienen que "alguien se metió en su cabeza y la obligó a hacer eso". "Yo afirmo que la letra era de ella, no necesito a un profesional de caligrafía que me diga. (...) Yo digo que (la motivación de la muerte de su madre) fue del transcurso del día anterior al siguiente por medio del celular, lo afirmo porque después de recibir esa llamada mi mamá cambió completamente", añadió otro de sus hijos.

Este caso fue archivado por la Fiscalía General de la Nación.

