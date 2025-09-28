Medellín: así regirá el pico y placa la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

La circulación vehicular en Medellín y los nueve municipios que conforman el Valle de Aburrá mantendrá la restricción del Pico y Placa con el esquema definido para el segundo semestre de 2025. Con el fin de mejorar el tráfico y mitigar la congestión en la ciudad, la medida se aplicará en jornada continua a lo largo de la semana, impactando tanto a vehículos particulares como a motocicletas.

El esquema de rotación, que se estableció por sorteo e inició oficialmente el lunes 4 de agosto de 2025, opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Es importante recordar que esta restricción no aplica durante los fines de semana ni en días festivos.

Para la semana que inicia el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025, los dígitos restringidos se aplicarán de la siguiente manera, siguiendo el patrón fijo de rotación del segundo semestre del año:



Lunes 29 de septiembre: Placas terminadas en 6 y 9.

Placas terminadas en 6 y 9. Martes 30 de septiembre: Placas terminadas en 5 y 7.

Placas terminadas en 5 y 7. Miércoles 1 de octubre: Placas terminadas en 1 y 8.

Placas terminadas en 1 y 8. Jueves 2 de octubre: Placas terminadas en 0 y 2.

Placas terminadas en 0 y 2. Viernes 3 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4.

El Pico y Placa rige de manera uniforme en Medellín y en todos los municipios del Valle de Aburrá, incluyendo a Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.



La medida abarca diversas categorías de vehículos. Para los carros particulares (automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos), la restricción se aplica según el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de 2 y 4 tiempos (incluyendo mototriciclos, tricimotos y ciclomotores), se considera el primer dígito de la placa.

Los vehículos de servicio público tipo taxi operan con un esquema diferente, con restricción un día cada dos semanas, en horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en días hábiles.

Multas y excepciones viales

El incumplimiento de la norma representa una sanción económica significativa, cuya fase sancionatoria está vigente desde el 11 de agosto de 2025. La multa impuesta equivale a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que se traduce en $711.750 pesos en 2025, además de la inmovilización del vehículo infractor.

Para facilitar la conexión regional y la movilidad sostenible, ciertas vías y tipos de vehículos están exentos.

Entre las vías exentas en Medellín se encuentran:



El Sistema Vial del Río (compuesto por la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Paralela). La totalidad de la Avenida Las Palmas. La Avenida 33, en el tramo que conecta el río hasta Las Palmas. La Iguaná. Los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80.

Además, la restricción no aplica en ninguno de los corregimientos de Medellín. Sin embargo, los conductores deben ser cautelosos, ya que en municipios vecinos como Bello e Itagüí, ciertos tramos de la Autopista Norte, Avenida Regional y Autopista Sur sí están sujetos a la medida por decisiones locales.

Respecto a los vehículos exentos, se busca incentivar la protección del medio ambiente y la movilidad sostenible. Los automotores de combustible eléctrico, híbrido y aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido están liberados de la restricción. Las motocicletas dedicadas a servicios de mensajería o entrega de domicilios también están exentas, siempre y cuando hayan realizado una solicitud de inscripción previa y acrediten la documentación laboral correspondiente.

La implementación de este esquema, determinado por un modelo técnico para distribuir equitativamente las restricciones y mitigar la congestión, exige la atención constante de los ciudadanos para evitar sanciones económicas severas al inicio del mes de octubre de 2025.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL