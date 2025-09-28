En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Medellín: así regirá el pico y placa la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

Medellín: así regirá el pico y placa la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

La medida de restricción vehicular en el Medellín y los municipios cercanos mantiene su rotación para el inicio de octubre, con multas superiores a los $711.000 para los infractores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Medellín: Alcaldía tomará decisión este día sobre rotación segundo semestre 2025
Así funcionará la medida en la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad