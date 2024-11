Mueren dos amigos en playas de Puerto Colombia, arrastrados por el mar: "No hicieron caso a olas"

Una tragedia se presentó en las playas de Puerto Colombia , Atlántico, en medio de un paseo de amigos. La corriente del mar terminó por arrastrar y ahogar a dos de los jóvenes, un menor de 14 años y un muchacho de 18.

Todo sucedió durante el domingo 24 de noviembre, en el corregimiento de Sabanilla Montecarmelo. Lo que parecía un día de fiesta y alegría acabó rápidamente en llanto y dolor cuando las olas cubrieron a las víctimas.

El primero de los jovencitos, el de 14 años, fue identificado como Adrián Molina. Aunque intentaron reanimarlo, no pudieron revertir el paro cardiorrespiratorio que sufrió. Su compañero, el de 18, fue jalado por la fuerza del agua y apareció muerto este lunes en Chiringuito, en Salgar, luego de que pescadores visualizaran su cadáver.

Según las autoridades, un grupo de aproximadamente nueve amigos estaban en la playa cuando se presentó una crecida del mar. Aunque les hicieron advertencias para que evitaran sumergirse, pues era peligrosa la corriente, al parecer no escucharon las recomendaciones.

"Un hecho desafortunado, de imprudencia también por parte de estas personas, que de una u otra manera no acataron las medidas de prevención que establece el grupo de salvamento y rescate del municipio de Puerto Colombia, y se presentan estas situaciones cuando no acatamos las normas", explicó Saúl Leiva, secretario de Gobierno del municipio.

Algo en lo que coinciden algunos testigos, entre visitantes y comerciantes. Por ejemplo, Stihd García, operador turístico, recalcó en entrevista con Noticias Caracol: "Tremendo, hicieron caso omiso a las olas, a la corriente. Se les hizo el llamado, hicieron caso omiso y, lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió".

Ojo con las imprudencias en el mar

Las autoridades del departamento del Atlántico, particularmente las de Puerto Colombia, hacen un llamado a los habitantes y turistas para que acaten todas las indicaciones de seguridad a la hora de hacer uso de las playas.

Y es que se acerca una de las temporadas de mayor presencia de personas en el mar, la de Navidad y Año Nuevo. Por eso, insisten, es indispensable tener en cuenta recomendaciones como:

- No usar las playas en caso de marea alta

- Atender los llamados de los socorristas y la Policía Nacional

- Evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas

- A niños y adultos mayores, acompañarlos en todo momento

- Utilizar salvavidas en caso de no saber nadar y no ir muy adentro en el mar

- Identificar las estaciones de los rescatistas para activarlos en caso de emergencia

- No realizar piruetas ni actividades peligrosas dentro del agua