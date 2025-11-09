En vivo
Mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 6 años vendía las grabaciones de los vejámenes

Mujer señalada de abusar sexualmente de su hija de 6 años vendía las grabaciones de los vejámenes

Los hechos habrían ocurrido en varias oportunidades en la vivienda familiar entre 2024 y junio de este año. El caso salió a la luz tras la denuncia del padre de la menor. La mujer fue enviada a la cárcel.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de nov, 2025
Abuso sexual a menor de edad
La mujer fue puesta bajo medida de aseguramiento-
Getty Images

