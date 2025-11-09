"Tienen muerte cerebral": habla familiar de menores heridos en trágico accidente en el sur de Bogotá

Una tragedia tiene en vilo a una familia y consternada a toda la ciudad de Bogotá, luego de que en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, se presentara un fuerte accidente. Los lamentables hechos se presentaron luego de que un conductor en estado de embriaguez arrollara a 11 personas que cruzaban por la vía o se encontraban en el andén en la noche de este sábado. Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, tres de ellos hermanos, quienes quedaron atrapados debajo del vehículo tras el fuerte impacto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El accidente se registró en la calle 47 Sur con carrera 6, cerca de las 7:39 de la noche del sábado 8 de noviembre de 2025. El siniestro mantiene a dos de los menores en estado de muerte cerebral en el Hospital Santa Clara, donde permanecen internados los infantes bajo pronóstico reservado.

¿Qué dijeron los familiares de los menores de edad?

Familiares de las víctimas hablaron para Noticias Caracol, y entre lágrimas compartieron la difícil situación que enfrentan luego del trágico accidente. “Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento”, relató conmovida Heidy Miranda, familiar de los menores.

Además, la mujer explicó que una de las primas de los niños está a la espera de ser trasladada a otro centro asistencial, donde será sometida a cirugías de rodilla, cadera y brazos." Solo estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza", finalizó.



Por otro lado, Jorge Arturo, padre de los menores de edad rompió en llanto al referirse al accidente. "No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien (...) yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no esten más con nosotros se los entrego".



Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a tomar conciencia vial y a no incurrir al consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir, con el fin de evitar futuros accidentes. “Miren las consecuencias, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, expresó con voz entrecortada.

Publicidad

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor fue detenido en el lugar del siniestro y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El dictamen determinó que presentaba un grado II de embriaguez”, señaló el oficial, al tiempo que reiteró el compromiso de las autoridades para que este caso no quede en la impunidad.

Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos de las víctimas permanecen a las afueras del hospital, orando por la recuperación de los menores que continúan bajo pronóstico reservado. Por el momento, los ciudadanos exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable de esta tragedia que, una vez más, deja en evidencia las fatales consecuencias de mezclar el alcohol con la conducción.

Esto se sabe de las victimas del accidente en el sur de Bogotá

Las autoridades dieron a conocer el estado de las once personas que fueron arrolladas por el taxi en la localidad de San Cristobal. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, dos de ellos con diagnóstico de muerte cerebral, según confirmaron a Noticias Caracol.



Uno de los menores, de tan solo 7 años, sufrió exposición de masa encefálica, trauma abdominal y un severo trauma craneoencefálico , y fue trasladado de urgencia al Hospital La Victoria.

, y fue trasladado de urgencia al Hospital La Victoria. Otro menor, de 15 años, presenta también un trauma craneoencefálico grave y fracturas en la cadera ; fue remitida al mismo centro asistencial.

; fue remitida al mismo centro asistencial. Una bebé de apenas 4 meses resultó con múltiples politraumatismos y fue trasladada a la Clínica OMI.

resultó con múltiples politraumatismos y fue trasladada a la Clínica OMI. Otro niño, de 12 años, sufrió contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen, por lo que fue remitido a la Clínica Santa Clara.

Las demás víctimas son personas adultas, entre los 22 y 40 años, que presentan politraumatismos y diferentes lesiones en cadera, rostro y cabeza. Todos fueron trasladados a las clínicas Santa Juliana y La Victoria, donde permanecen recibiendo atención médica.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL