Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / "Tienen muerte cerebral": habla familiar de menores heridos en trágico accidente en el sur de Bogotá

"Tienen muerte cerebral": habla familiar de menores heridos en trágico accidente en el sur de Bogotá

La Policía de Transito de Bogotá aseguró que el conductor que arrolló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal se encontraba con grado II de embriaguez. Esto dijo la familia de las víctimas del accidente.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de nov, 2025
"Tienen muerte cerebral": habla familiar de menores heridos en trágico accidente en el sur de Bogotá
4 menores resultaron grave heridos por accidente en Bogotá.-
Archivo Noticias Caracol

