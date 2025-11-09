Dos policías asesinados en Antioquia mientras hacían patrullaje: esto se sabe

La Policía Nacional en Antioquia informó este domingo que hacia las 12:20 p.m. en zona rural del corregimiento de Altamira, en el municipio de Betulia, se registró un ataque criminal contra una patrulla de esa institución que se encontraba desarrollando actividades de vigilancia y control. En este hecho fueron asesinados dos policías. Según la Policía, en esta región hay injerencia del Clan del Golfo y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, subintendente, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, también subintendente.

Desde el mismo momento de los hechos se activaron las capacidades institucionales en articulación con autoridades civiles y militares, con el fin de avanzar en la ubicación y judicialización de los responsables. La Gobernación de Antioquia, por lo pronto, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.



La Policía Nacional rechazó este acto violento y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados, y señaló que les acompañarám en este momento.



"Continuaremos trabajando de manera incansable por la seguridad y convivencia de los habitantes de Antioquia, reafirmando nuestro compromiso indeclinable de garantizar la tranquilidad de todos los colombianos", se lee en un comunicado emitido por la institución.

