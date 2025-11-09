En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos policías asesinados en Antioquia mientras hacían patrullaje: esto se sabe

Dos policías asesinados en Antioquia mientras hacían patrullaje: esto se sabe

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ambos subintendentes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Policías asesinados en Antioquia
Policías asesinados en Antioquia
Suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad