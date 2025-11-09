¿Qué se sabe del taxista en estado de embriaguez que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá?

En Bogotá hay conmoción por un grave accidente ocurrido en la noche de este sábado en el barrio La Sierra, en la localidad San Cristóbal Sur, y que quedó registrado en cámaras de seguridad. El accidente fue provocado por un conductor en estado de embriaguez que, al volante y en un velocidad descontrolada, arrolló a 11 personas hacia las 7:40 p.m., según el reporte de las autoridades de la capital colombiana. Las víctimas se encuentran este domingo en el Hospital San Clara, donde familiares han hablado sobre el caso y exigen a las autoridades que se tomen medidas para evitar estos casos.



¿Qué se sabe del conductor?

Sobre el conductor se conoce que es un taxista de 56 años de edad. El hombre fue capturado por el delito de lesiones personales. Así se constata en un video que difundió la Policía Metropolitana de Bogotá. La unidad policial a cargo del caso aseguró en un reporte que el taxi de placa VDW 626 se encontraba descendiendo la vía cuando el conductor perdió el control, y acto seguido, como se ve en las cámaras de seguridad, arrolló a los peatones e impactó sobre una vivienda, lo que aprisionó a otras personas que se encontraban departiendo en ese lugar. El taxista salió ileso.

Pese a que en un primer momento se atribuyó únicamente a un exceso de velocidad, la Policía detalló este domingo que el conductor del taxi fue capturado en flagrancia por encontrarse conduciendo, además, en estado de embriaguez, puntulamente con segundo grado de alcoholemia, en labores que verificaron oficiales del CAI La Victoria, en esa zona de la ciudad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía URI del sector de Molinos.

En entrevista con Noticias Caracol, Ángel Torres, familiar de las víctimas, cuestionó que las empresas de transporte habiliten a conductores con este tipo de conductas, que calificó de irresponsables. "Espero que las entidades, la gente que está al frente de esto, den un castigo riguroso para esta persona para que tomemos consciencia. No podemos perder a nuestros niños con irresponsabilidades como esta. Que no vuelva a pasar esto, porque a cualquier aquí en Bogotá le puede pasar y sufrir este dolor tan grande", afirmó el hombre, visiblemente afectado, quien elevó un llamado a las autoridades de transporte del Distrito y del orden nacional para que se eviten estos casos.



¿Quiénes son las víctimas?

- Un niño de 7 años, con exposición masa encefálica y trauma en abdomen, trauma craneoencefálico severo.

- Una adolescente de 15 años, lesionada con trauma craneoencefálico severo y trauma de cadera severo.

- Una bebé de cuatro meses con politraumatismos.

- Una niña 12 años, con poli contusión en cabeza, trauma en cuello, trauma lumbal y abdominal.

- Una mujer de 29 años que presenta politraumatismos.

- Un hombre de 25 años, con trauma craneoencefálico moderado y facial.

- Un hombre de 28 años con politraumatismos.

- Un hombre de 40 años con politraumatismos.

- Un hombre de 22 años con politraumatismos.

- Un hombre de 27 años con politraumatismos.

- Un hombre de 29 años con trauma en cadera y golpe en nariz.



