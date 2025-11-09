En vivo
BOGOTÁ  / ¿Qué se sabe del taxista en estado de embriaguez que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá?

¿Qué se sabe del taxista en estado de embriaguez que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá?

Las autoridades confirmaron que el hombre, de 56 años de edad, fue capturado por el delito de lesiones personales. Noticias Caracol habló con familiares de las víctimas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 9 de nov, 2025
Capturado taxista en estado de embriaguez en Bogotá.jpg
Capturado taxista en estado de embriaguez en Bogotá.
Suministrada y captura de video

