Lo que se sabe de las víctimas de trágico accidente de tránsito reportado en el sur de Bogotá

En la noche del sábado se registró un grave accidente de tránsito en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Un taxi embistió a 11 personas y después se estrelló contra el muro de un establecimiento comercial. El accidente ocurrió específicamente en la Calle 47 sur con carrera 6 este.

Un cámara de seguridad registró el momento exacto del accidente, que pasó cerca de las 8:00 de la noche. En el video se ve cómo el taxi embiste a gran velocidad los peatones, primero se lleva por delante a una familia que estaba cruzando la calle, entre los que se pueden distinguir a un hombre, una mujer y un menor de edad. Otro menor de edad que cruzaba con ellos se salvó de ser atropellado por el vehículo.

La información compartida por la unidad policial es que el taxi se encontraba descendiendo la vía cuando el conductor perdió el control. "Arrollando peatones e impactando sobre una vivienda ocasionando aprisionamiento a dos peatones que se encontraban afuera de la misma". El conductor de, 56 años, estaba en estado embriaguez y resultó ileso tras el accidente. "Fue capturado en flagrancia por encontrarse conduciendo el vehículo en estado de embriaguez por parte del zona de atención 20/21 del CAI la Victoria, dejado a disposición de la Fiscalía URI DE MOLINOS". Las autoridades efectuaron la inmovilización del vehículo y la orden de comparendo por embriaguez grado 2.



¿Qué se sabe de las víctimas del trágico accidente de tránsito?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, entre las víctimas del accidente se encuentran cuatro menores de edad: de 4 meses, 7 años, 12 años y 15 años . Heidy Miranda, una familiar de las víctimas, dio detalles de los menores: "Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. Daniela está estable en este momento. La prima va a otro centro asistencial porque le van a hacer cirugías de rodilla, cadera y de sus brazos. Estamos esperando que Dios obre en esta familia y la llene de fortaleza".



Las autoridades compartieron la información de las personas que fueron embestidas por el taxi. De los menores de edad, los de 7 y 15 años presentan trauma craneoencefálico severo. Asimismo, este primero sufrió exposición masa encefálica y trauma en abdomen. El segundo presentaba trauma de cadera severo. El menor de edad de cuatro 4 presentó politraumatismos, mientras que el de 12 años tuvo una contusión en la cabeza, trauma en cuello, trauma lumbal y abdominal.

Las víctimas del accidente mayores de edad abarcan edades de entre 22 y 40 años, en su mayoría sufrieron lesiones por politraumatismo. Uno de los peatones, de 25 años, presentó trauma craneoencefálico moderado y facial. Otra persona afectada, de 29 años, presentaba además un golpe en la nariz. Las victimas se encuentran en el Hospital La Victoria y en la Clínica Santa Clara.

Jorge Arturo, padre de los menores de edad rompió en llanto al hablar sobre la situación. "No tiene presentación, no me hallo porque yo los dejé bien (...) yo a mis hijos los amaba, los amo y los adoro. Pero si es de Dios todopoderoso que no esten más con nosotros se los entrego". Asimismo, el hombe hizo un llamado a los ciudadanos a tomar conciencia vial y a evitar el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir. “Miren las consecuencias, hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, expresó con voz entrecortada.

El coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, confirmó que el conductor del taxi fue detenido en el lugar del siniestro y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. “El conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. El dictamen determinó que presentaba un grado II de embriaguez”, señaló el oficial en unas declaraciones. Familiares, vecinos y amigos de las víctimas permanecen a las afueras de uno de los centros médicos a los que fueron remitidos.

