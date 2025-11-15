En vivo
Murió el general (r) Víctor Delgado, director de la Policía en la toma del Palacio de Justicia

Murió el general (r) Víctor Delgado, director de la Policía en la toma del Palacio de Justicia

Comandó el operativo de rescate de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el cuarto piso. Según él, el presidente dijo que “asumía la responsabilidad del operativo realizado en el Palacio de Justicia”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 15 de nov, 2025
Murió el general (r) Víctor Delgado, director de la Policía en la toma del Palacio de Justicia
